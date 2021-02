Mac Mini M1, Apple al lavoro sul bug dei quadratini rosa

Apple ha inviato una nota ad alcuni di centri di assistenza autorizzati per avvisare di essere a conoscenza del problema dei “quadratini rosa” che compaiono sullo schermo di alcuni monitor collegati ai Mac Mini M1.

A riferirlo è il sito Macrumors spiegando di avere avuto modo di vedere la nota inviata ai centri di assistenza. Il problema è segnalato da vari utenti sul web e forum vari sin dal lancio dei Mac Mini con M1; la natura esatta del problema non è chiara ma a quanto pare di capire è un bug di tipo software, risolvibile con un aggiornamento.

Da quanto si legge nei commenti di chi evidenzia questo problema, l’inconveniente sembra verificarsi in particolar modo collegando i Mac mini a monitor con connettore HDMI.

Apple non ha indicato precisamente quando il problema verrà risolto. Il memo ai centri di assistenza è stato inviato il 19 febbraio, più di una settimana dopo il rilascio dell’aggiornamento a macOS Big Sur 11.2.1. Un fix potrebbe arrivare con l’aggiornamento a macOS Big Sur 11.3, già disponibile in versione preliminare per sviluppatori e beta tester.

Per tentare di risolvere il problema, Apple suggerisce i seguenti passaggi:

Mettere il Mac in stato di stop

Attendere due minuti e risvegliare il Mac

Scollegare il display dal Mac mini e ricollegare il display

Impostare la risoluzione in Preferenze di Sistema > Monitor

Se il problema si ripresenta dopo il riavvio del Mac mini, Apple suggerisce di ripetere i passi precedentemente indicati.

Il problema dei quadratini rosa non è l’unico legato alla gestione dei display; alcuni utenti segnalano inconvenienti con le connessioni USB-C con alcune risoluzioni non disponibili usando monitor ultrawide o super-ultrawide.