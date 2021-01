Per Apple previsto primo trimestre 2021 record da 100 miliardi di dollari

Il primo trimestre fiscale Apple 2021, che sarà presentato alle ore 14 a Cupertino circa le 23 in Italia, si preannuncia come il più importante degli ultimi anni e anche come un nuovo record storico per la multinazionale di Cupertino: per la prima volta nella sua ormai lunga storia, potrebbe arrivare a un fatturato di ben 100 miliardi di dollari e forse addirittura superare questa soglia.

È il primo trimestre in cui sono registrate le vendite della gamma iPhone 12, la prima serie di Apple con connettività 5G. Praticamente tutte le rilevazioni di mercato e società di analisi puntano a un sensibile incremento delle vendite, non solo rispetto agli iPhone 11, ma anche rispetto a diverse generazioni precedenti.

Se questo scenario verrà confermato dai numeri ufficiali, Apple potrebbe persino superare per la prima volta il record di vendite incassato con la generazione iPhone 6 e iPhone 6 Plus. La domanda di iPhone 12 sembra talmente elevata in diversi paesi nel mondo, tanto che Apple avrebbe già incrementato gli ordini di produzione del 30%, in previsioni di vendite sostenute anche nei primi mesi di quest’anno.

Riepiloghiamo numeri e fatturato del primo trimestre 2019 per un confronto diretto: il fatturato era stato di 91,8 miliardi di dollari con una crescita del 9%. Il fatturato iPhone era aumentato da 52 miliardi a 56 miliardi di dollari, mentre il settore servizi era aumentato del 16,9% fino a 12,7 miliardi di dollari. Gli iPad erano diminuiti dell’11,2% fatturando 5,98 miliardi di dollari, stazionari invece i Mac con +0.2% e fatturato di 7,2 miliardi di dollari. La crescita più sostenuta era stata per indossabili, casa e accessori pari al 37% per toccare 10,1 miliardi di dollari.

Occorre anche ricordare che con la pandemia Apple non ha più fornito linee guida e previsioni, in ogni caso tutti gli analisti e società di analisi indicano che il fatturato Apple aumenterà e questo per ogni linea di prodotto. Come già osservato nei trimestri precedenti Apple e i principali marchi di elettronica di consumo hanno beneficiato del lavoro e della scuola a distanza, con una corsa all’acquisto di computer, tablet e altri dispositivi. Una tendenza che senza dubbio si è protratta anche agli ultimi tre mesi del 2020, andando così ad accrescere ulteriormente il boom degli acquisti di Natale.

In questo articolo riportiamo la tabella riepilogativa creata da Philip Elmer-DeWitt, con le previsioni per il primo trimestre Apple 2021 delle principali società di analisi. Nell’ultima riga in basso ci sono i risultati Apple del primo trimestre 2020, mentre la riga al centro in giallo è la media di tutte le previsioni. Raramente, forse mai, si sono viste previsioni così concordanti e tutte così positive.

Oltre agli iPhone 12 negli ultimi mesi del 2020 Apple ha offerto un catalogo prodotti completo, ricco di novità e per ogni fascia di prezzo. Unendo tutti questi fattori non sorprende che gli analisti prevedano un primo trimestre 2021 record. Praticamente tutti puntano a un fatturato di 100 milioni di dollari e oltre, tutti prevedono fatturato in crescita non solo per iPhone ma anche per iPad, per i Mac anche grazie ai primi modelli con processore proprietario Apple Silicon M1, più vendite per Apple Watch e anche per i servizi.

Come avviene da sempre macitynet seguirà la presentazione dei risultati Apple primo trimestre 2021 per offrire ai lettori articoli e approfondimenti su tutto quanto sarà svelato questa sera da Tim Cook e Luca Maestri.