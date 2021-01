Il 27 gennaio i dati dei profitti dell’ultimo trimestre dell’anno di Apple

I profitti del primo trimestre fiscale del 2021 (quarto trimestre civile) di Apple, verranno comunicati il 27 gennaio. I dati in questione sono di particolare rilievo perché permetteranno di avere un’analisi dettagliata dell’importante trimestre che include le festività mentre infuria la pandemia del coronavirus.

Dopo la pubblicazione dei risultati finanziari relativi ad un periodo tipicamente ad alto reddito, seguirà come sempre la a conference call con l’amministrator delegato Tim Cook e il direttore finanziario Luca Maestri, con interventi che permetteranno di analizzare meglio i risultati dopo la chiusura del mercato.

Nella pagina web di Apple dedicata agli investitori l’inizio della conferenza di Apple è indicato per mercoledì 27 gennaio alle 23 ora italiana.

I risultati in questione si prevedono come importanti per Apple, tenendo conto delle tendenze stagionali storiche, con ovvie conseguenze per tutta la linea di prodotti e servizi. Sarà interessante conoscere dati di vendita relativi a tutta la linea degli iPhone, di Apple Watch e dei nuovi Mac con CPU M1.

Nel precedente trimestre fiscale (il quarto trimestre dell’anno fiscale 2020, conclusosi il 26 settembre 2020), Apple ha annunciato un fatturato record per il trimestre di settembre pari a 64,7 miliardi di dollari e un utile trimestrale per azione diluita di 0,73 dollari. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 59% del fatturato trimestrale. Il CEO Tim Cook, aveva evidenziato la conclusione di un anno fiscale “caratterizzato da innovazioni a dispetto delle avversità, con un trimestre da record a settembre, guidato dai migliori risultati di sempre per quanto riguarda Mac e servizi”. Malgrado il continuo impatto della pandemia di COVID-19, per Apple il precedente trimestre è stato il periodo di lancio di nuovi prodotti più prolifico di sempre, e la risposta iniziale a tutti i nuovi prodotti è stata incredibilmente positiva.

Tutte le notizie di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina. Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.