Apple aumenta la produzione di iPhone del 30% per l’inizio del 2021

A fine 2020 sono arrivati diversi segnali e report che indicano una domanda sostenuta per gli iPhone 12 di ultima generazione: sembra che le vendite elevate proseguiranno anche nei primi mesi di quest’anno e Apple avrebbe già aumentato gli ordinativi di produzione di iPhone fino al 30% per la prima metà del 2021.

L’incremento è indicato rispetto alle unità ordinate e prodotte nello stesso periodo dello scorso anno: storicamente i mesi successivi alle festività di Natale segnano volumi e fatturato inferiori, soprattutto nel settore dell’elettronica di consumo. Ma quest’anno i terminali Apple sono stati presentati e disponibili in commercio in ritardo rispetto agli altri anni e per la prima volta mettono a disposizione la connettività cellulare 5G. Per queste ragioni anche diversi altri report precedenti indicavano domanda e livelli di produzione superiori anche per il primo e secondo trimestre di quest’anno.

Secondo quanto segnala Nikkei Asia Apple avrebbe ordinato ai costruttori partner la produzione di 95-96 milioni di iPhone per la prima metà del 2021. La maggior parte costituita dai modelli di ultima generazione iPhone 12, ma nel totale rientrano anche modelli precedenti ancora proposti a listino e in vendita, come iPhone 11 e iPhone SE.

Sempre dalla catena di fornitura di Cupertino arrivano altre conferme sui modelli più gettonati e venduti. In particolare iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sembrano molto più richiesti di quanto previsto inizialmente, mentre la domanda di iPhone 12 è in linea con quanto atteso. Come già indicato da altri report precedenti invece sembra che la richiesta di iPhone 12 mini risulti inferiore a quanto previsto.

