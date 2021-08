Prima di ritirarsi dall’attività, Tim Cook vuole lanciare una nuova categoria di prodotti

Prima di lasciare il posto di CEO di Apple a qualcun’altro, Tim Cook avrebbe intenzione di lanciare una categoria di prodotti del tutto nuova. Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, facendo ipotesi che riguardano il futuro dell’amministratore delegato di Apple e affermando che a Cupertino l’idea diffusa è che Cook voglia restare “fino al lancio di una nuova importante categoria di prodotti”.

Tim Cook – che è da dieci anni CEO di Apple – ha detto in altre occasioni di immaginare che tra qualche anno non sarà più alla guida di Apple. Secondo Gurman, Cook è particolarmente focalizzato sul visore per la Realtà Aumentata, una nuova categoria di prodotti che potrebbe essere quella giusta da presentare prima di lasciare la guida dell’azienda. L’Apple Car sarebbe perfetta ma per vedere quest’ultima ci vorranno ancora molti anni, tempistiche troppo in là rispetto a quelle che Cook avrebbe in mente per lasciare l’azienda.

Cook sa bene che la guida di un’azienda della Silicon Valley è un compito che, tipicamente, spetta ad una persona giovane e secondo Gurman, Cook non ha intenzione di restare alla guida dell’azienda anche per via della sua età (è nato nel 1960).

Per quanto riguarda il visore per la Realtà Mista, Gurman riferisce che Apple avrebbe intenzione di presentarlo entro il 2022, spiegando che l’azienda lavora anche su occhiali per la Realtà Aumentata con l’obiettivo di presentarli “entro la metà del prossimo decennio”. Cook potrebbe verosimilmente lasciare l’azienda tra il 2025 e il 2028, anche per l’ovvia necessità di poter intascare azioni vincolate non pienamente trasferibili prima del 2025.

Difficile immaginare chi sarà l’ipotetico successore di Tim Cook ma in precedenza sono stati ipotizzati diversi nomi, il più papabile dei quali appare al momento Jeff Williams.

Nel 2015 Cook ha dichiarato di voler regalare la maggior parte del suo patrimonioe più volte sono state segnalate sue iniziative a scopo benefico. A questo indirizzoun articolo con vari dettagli biografici e sulla vita in genrale di Tim Cook.