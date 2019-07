Prime Day: in sconto ci sono anche anche biciclette elettriche

Sognate la bici elettrica? Amazon con il Prime Day viene incontro al vostro viaggio onirico e vi aiuta a trasformarlo in realtà. In occasione della due giorni di sconti “folli” sono state infatti messe in vendita con forte sconto diverse biciclette spinte da motore elettrico. Si tratta di biciclette di vario tipo e con varia destinazione.

Una delle più “golose” è sicuramente la REVOE Dirt Vtc (foto in alto). Si tratta di una bicicletta “all terrain” capace di andare indifferentemente su strada asfaltata che su una strada sterrata. Non è una bicicletta per montagna o strade sconnesse, ma le gomme “fat” 20X4.0 e la potenza la rendono adeguata per un percorso in campagna. È pieghevole e viene data come in grado di arrivare fino a 40 KM con una velocità massima di 25 Km/h. Ha batteria a rimovibile e protetta da chiave, luci LED anteriori e posteriori e portapacchi. La REVOE Dirt Vtc costa 549,99 invece che 699,99 €

Molto interessante nel rapporto prezzo, prestazioni e sconto è la Nilox X1 Plus. Si tratta di una bicicletta da città, adatta ad un uso quotidiano. È pieghevole, quindi può essere trasportata facilmente nel baule della macchina o anche in treno, ha un motore da 35W e una batteria che le garantisce fino a 25 Km. La batteria, trattandosi di una bicicletta facilmente reperibile ovunque in Italia, è facilmente ordinabile come pezzo di ricambio. Per struttura è adatta a uomini, donne e anche adolescenti. La Nilox X1 Plus costa 399,99 euro invece che 639 euro.

Se invece si vuole una “vera” bicicletta classica con ruote da 26 pollici ecco la F.LLI Schiano E-Moon. La linea è quella di una bicicletta da donna, ma ha un motore che la spinge nelle situazione più faticose come allo spunto di un semaforo o su una salita. Ha cambio a sette velocità di Shimano, 5 livelli di pedalata assistita. Infine ha una lunga autonomia, fino a 80 km, e può raggiungere i classici 25 Km/h consentiti dalla legge Italiana. Costa 529,99 euro invece che 671 euro.

Molto interessante anche la Argento Piuma. Si tratta anche in questo caso di una bicicletta pieghevole ma con caratteristiche che potremo definire “avanzate”: autonomia di 80km, Cambio SHIMANO modello Tourney 7 rapporti, display LED, gestione luci, selezione PAS (3 livelli), batteria SAMSUNG 36v – 10,4 Ah, con presa USB, freni a disco, sospensioni anteriori, sella marca ROYAL modello Freeway (187×260 mm), motre XF 36v – 250 W – 30Nm. Costa 699,99 euro invece che 999,99 euro

Sempre parlando di bicicletta pieghevole vi segnaliamo anche la Nilox Doc X2 Plus (25 Km di autonomia 18 KG, funzioni di controllo con un’app; foto in alto) che costa 399,98 euro invece che 699 e la i-Bike I- Fold 20. Quest’ultima ha una autonomia più lunga (30km) ruote da 20 pollici, forcella ammortizzata, batteria agli ioni di litio interamente immersa nel telaio. Costa 499,90 euro invece che 799 euro.

Volete seguire il Prime Day con Macitynet? Ecco alcuni riferimenti veloci: