Per il Prime Day la soundbar Bose Solo 5 è scontata a 169 euro

Se vi interessa una soundbar per rendere più coinvolgente il suono del salotto senza complicarvi la vita con cavi e diversi satelliti da posizionare qui e là, su Amazon per il Prime Day va in sconto ad un prezzo mai visto Bose Solo 5: 169 euro.

Questo accessorio per dimensioni e concezione è l’ideale per chi vuole il miglior compromesso tra suono, praticità e costo. È composto da un solo elemento, la soundbar stessa, che si colloca direttamente sotto la TV per avere una qualità del suono nettamente superiore per tutti i programmi TV. «Rende l’audio più chiaro – spiega Bose – dai dialoghi agli effetti sonori. Inoltre, la modalità dialogo permette di sentire chiaramente ogni parola». È completamente priva di configurazione: tutto quello che si deve fare è collegare il sistema Bose Solo 5 alla TV con un cavo audio, che può essere ottico, coassiale o analogico, in ordine di preferenza. La soundbar riconoscerà il tipo di cavo utilizzato. Grazie al telecomando si possono controllare la maggior parte delle sorgenti video collegate alla TV. Ovviamente potenzia anche i bassi, offrendo nel contempo un suono più ampio e coinvolgente. Infine grazie alla tecnologia Bluetooth integrata è possibile ascoltare in wireless anche la musica preferita da tutti i dispositivi compatibili.

Questa soundbar in commercio costa intorno ai 250 euro. Amazon la vende intorno ai 200 euro scontata. Per il Prime Day fino alla mezzanotte di oggi costa 169 euro.

