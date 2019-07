Prime Day: monopattino elettrico REVOE a 99 € invece che 249 €

Se avete voglia di un monopattino elettrico, che ne dite di uno da appena 99,99 euro, in sconto rispetto ai 249 del listino? L’offerta parte di quelle del Prime Day di oggi (quindi non valida domani) non è su un prodotto di basso livello, ma su un mezzo sviluppato da REVOE, una azienda qualificata che sta investendo molto nel settore della mobilità elettrica.

Il monopattino super scontato è il REVOE Ion, rivolto ad un pubblico che ha bisogno di un mezzo molto leggero utile a chiudere un paio di km tra l’ultima fermata di un mezzo pubblico o un parcheggio e la propria destinazione. Il REVOE Ion ha una autonomia di 8 km e una velocità massima di 6 km; è basato su una batteria da 2.2Ah e 24V che muove un motore brushless da 250W. Ce n’è più che a sufficienza, appunto, per brevi tratti. Vista la compattezza una volta piegato e il peso (solo 9 KG, la metà di un monopattino di fascia superiore), potete pensare di infilarlo sotto braccio mentre salite su un autobus o in metropolitana.

Al momento non ci sono prodotti di qualità simile allo stesso prezzo né su Amazon né altrove. Se volete quindi entrare nel mondo della micro mobilità o, magari, anche regalare un monopattino elettrico a vostro figlio questa è l’occasione buona. L’offerta scade alla mezzanotte di oggi, quantità in magazzino permettendo.

