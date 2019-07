Offerte Prime Day Amazon: tutte le TV 4K e OLED con sconti mai visti

Per il Prime Day in corso Amazon ha ben pensato di scontare un ricco archivio di TV, tutte di ultima generazione, naturalmente smart, molte delle quali con tecnologia OLED e con sconti che rendono abbordabile la tecnologia anche a chi pensava di poter portare a casa un TV con i Neri più neri del nero. Insomma, le TV in sconto sono tra le top di gamma, differenti per brand, tra Samsung, LG, Philips, Sony, HiSense e TCL.

Mentre rinviamo a più in basso per l’intero catalogo di TV in sconto, vi segnaliamo che tra le tante c’è pure l’OLED LG B8 (qui nella maestosa versione a 65″), che Macitynet ha provato qualche mese fa con risultati eccellenti. Se volete godervi neri perfetti a meno del prezzo di un LCD, con tutte le comodità di WebOS 4.0, il suono Dolby Atmos, HDR e 4K compatibile con Netflix, Prime e SkyQ non perdete l’occasione.

LG Smart TV 65B8 OLED dispone del processore α7, il nuovo processore Intelligente che LG ha creato appositamente per il suo OLED B8. Regala colori nitidi e dettagli profondi, svelando la bellezza nascosta di ogni immagine che prende vita con una velocità che sta al passo degli eventi sportivi e dei film d’azione. Il modello LG 55C8 ha invece il più potente processore α9.

Ad un prezzo già scontato c’è anche il nuovissimo OLED Hisense basato (come tutti i suoi concorrenti) su un pannello LG e con l’interfaccia Smart VIDAA 3.0 molto semplice all’uso.

Tra i tanti sconti anche numerose TV Samsung, quasi tutte con supporto al 4K, come le TV Philips in sconto, dotate dell’esclusiva tecnologia Ambilight, che permette ai LED posteriori di accendersi e colorarsi in base alla scena mostrata sul pannello frontale.

Ecco tutti i link per l’acquisto.

TV OLED

LG OLED AI ThinQ 55C8 – da 55” – 4 K Cinema Vision, HDR, Dolby Atmos (4 K OLED LG TV, Smart TV) In offerta a € 1.099,00 – sconto 56%

– fino al 7/16/19 23:59

LG OLED AI ThinQ 65B8 – da 65”/164 cm – 4 K Cinema Vision, HDR, Dolby Atmos (4 K OLED LG TV, Smart TV) In offerta a € 1.599,00 – sconto 43%

– fino al 7/16/19 23:59

HISENSE H55O8BE TV OLED Ultra HD 4K, Dolby Vision HDR, Wide Colr Gamut, Dolby Atmos, Super Slim Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Triple Tuner In offerta a € 1.189,00 – sconto 21%

– fino al 7/16/19 23:59

PHILIPS 55OLED903 – Smart TV 55″ OLED, UHD 4K, HDR, DVBT2/S2/C HEVC, Audio B&W In offerta a € 1.499,00 – sconto 21%

– fino al 7/16/19 23:59

PHILIPS 65OLED903 – Smart Tv 65″ OLED, UHD 4K, HDR, DVBT2/S2/C HEVC, Audio B&W In offerta a € 2.199,00 – sconto 24%

– fino al 7/16/19 23:59

Philips 803 Smart TV OLED 4K UHD da 55” (139 cm), Ambilight, Razor Slim, Android TV In offerta a € 1.048,99 – sconto 45%

– fino al 7/16/19 23:59



Philips 803 Smart TV OLED 4K UHD da 55” (139 cm), Ambilight, Razor Slim, Android TV In offerta a € 1.199,00 – sconto 37%

– fino al 7/16/19 23:59

Philips 803 Smart TV OLED 4K UHD da 65”, Ambilight, Razor Slim, Android TV [Classe di efficienza energetica B] In offerta a € 1.599,00 – sconto 45%

– fino al 7/16/19 23:59

Philips 803 Smart TV OLED 4K UHD da 65”, Ambilight, Razor Slim, Android TV [Classe di efficienza energetica B] – In offerta a € 1.799,00 – sconto 38%

– fino al 7/16/19 23:59

TV 4K

Sony KD-55XG70, Smart TV LED da 55 pollici 4K HDR Ultra HD, Nero In offerta a € 599,00 – sconto 33%

– fino al 7/16/19 23:59

Sony KD-65XF70, Smart TV LED da 65 pollici 4K HDR Ultra HD, Nero In offerta a € 699,00 – sconto 42%

– fino al 7/16/19 23:59

Sony KD55XF7004, TV Smart da 55″/138,8 cm, 4K Ultra HD, High Dynamic Range (HDR), Slim Design, Nero In offerta a € 519,00 – sconto 42%

– fino al 7/16/19 23:59

Sony KD65XF7004, TV Smart da 65″, 4K Ultra HD, High Dynamic Range (HDR), Slim Design, Nero In offerta a € 729,00 – sconto 51%

– fino al 7/16/19 23:59

TCL 50DP661 televisore 50 pollici (Smart TV, 4K UHD, HDR Pro, Android TV, Wide Color Gamut, DTS Premium Sound) Silver Metal In offerta a € 449,00 – sconto 18%

– fino al 7/16/19 23:59

TCL 55DP602 televisore 55 pollici (Smart TV, 4K UHD, HDR, Dolby Digital Plus, T-Cast, Triple Tuner) Nero In offerta a € 349,00 – sconto 42%

– fino al 7/16/19 23:59

TCL 55DP661 televisore 55 pollici (Smart TV, 4K UHD, HDR Pro, Android TV, Wide Color Gamut, DTS Premium Sound) Silver Metal – In offerta a € 479,00 – sconto 26%

– fino al 7/16/19 23:59

TCL U65C7026 televisore 65 pollici (Smart TV, 4K UHD, HDR Pro, Android TV, Micro Dimming, JBL Sound, Google Voice Search), Titanio In offerta a € 799,00 – sconto 27%

– fino al 7/16/19 23:59

Samsung UE43RU7400U Smart TV 4K Ultra HD 43″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7400 2019, 3840 x 2160 Pixels, Grigio In offerta a € 319,00 – sconto 47%

– fino al 7/16/19 23:59

Samsung UE49NU7500U 49″/123 cm, 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero In offerta a € 349,00 – sconto 50%

– fino a 7/16/19 23:59

Samsung UE49RU8000U Smart TV 4K Ultra HD 49″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU8000 2019, 3840 x 2160 Pixels, Nero In offerta a € 479,00 – sconto 47%

– fino a 7/16/19 23:59

Samsung UE55LS03NAUXZT The Frame Cornice TV 4K UHD 55″, DVB-T2CS2, 3840 x 2160 Pixels, Nero (2018), [Classe di efficienza energetica B] In offerta a € 899,00 – sconto 50%

– fino al 7/16/19 23:59

Samsung UE55NU7091UXZT 4 K UHD Smart TV 55″, Serie7 NU7091 [Classe di Efficienza Energetica A], Nero In offerta a € 359,00 – sconto 55%

– fino al 7/16/19 23:59

Samsung UE55NU7170 55″/138 cm, 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero In offerta a € 389,00 – sconto 51%

– fino al 7/16/19 23:59

Samsung UE58NU7170UXZT Smart TV 4 K UHD, 58″/146 cm, WiFi, DVB-T2CS2, Serie 7 NU7170, 3840 x 2160 pixels, Nero [Classe di Efficienza Energetica A] In offerta a € 429,00 – sconto 39%

– fino al 7/16/19 23:59

Samsung UE65LS03NAUXZT The Frame Cornice TV 4K UHD 65″ DVB-T2CS2, 3840 x 2160 Pixels, Nero (2018), [Classe di efficienza energetica B] In offerta a € 1.199,00 – sconto 48%

– fino al 7/16/19 23:59

Samsung UE65RU7400U Smart TV 4K Ultra HD 65″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7400 2019, 3840 x 2160 Pixels, Grigio In offerta a € 799,00 – sconto 33%

– fino al 7/16/19 23:59

Samsung UE65RU8000U Smart TV 4K Ultra HD 65″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU8000 2019, 3840 x 2160 Pixels, Nero In offerta a € 799,00 – sconto 47%

– fino al 7/16/19 23:59

Samsung UE75NU8000T 75″/189 cm 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero, Argento In offerta a € 1.199,00 – sconto

– fino al 7/16/19 23:59

Philips 49PUS7503 Smart TV UHD 4K, da 49″/123 cm, Android, Ultra Slim, Ambilight, anno 2018 [Esclusiva Amazon.it] In offerta a € 459,00 – sconto 34%

– fino al 7/16/19 23:59

Philips 55PUS7503 Smart TV UHD 4K (3840 x 2160 px), da 55″, Android, Ultra Slim, Ambilight, anno 2018 [Esclusiva Amazon.it] In offerta a € 499,00 – sconto 38%

– fino al 7/16/19 23:59

HISENSE H39AE5000 TV LED Full HD, Natural Colour Enhancer, Clean Sound 14W, Motion Picture Enhancer, Tuner DVB-T2/S2 HEVC, 2 HDMI, 1 USB Media Player In offerta a € 209,00 – sconto 30%

– fino al 7/16/19 23:59

HISENSE H39AE5500 TV LED Full HD, 39 pollici, Natural Colour Enhancer, Quad Core, Smart TV VIDAA U, Crystal Clear Sound 14W, Tuner DVB-T2/S2 HEVC, Wi-Fi In offerta a € 239,00 – sconto 32%

– fino al 7/16/19 23:59

HISENSE H43BE7200 TV LED Ultra HD 4K, HDR, Dolby DTS, Single Stand Slim Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Triple Tuner In offerta a € 329,00 – sconto 27%

– fino al 7/16/19 23:59

HISENSE H43BE7400 TV LED Ultra HD 4K, Dolby Vision HDR, Wide Colour Gamut, Unibody Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Triple Tuner In offerta a € 349,00 – sconto 30%

– fino al 7/16/19 23:59

HISENSE H50BE7200 TV LED Ultra HD 4K, HDR, Dolby DTS, Single Stand Slim Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Triple Tuner In offerta a € 369,00 – sconto 26%

– fino al 7/16/19 23:59

HISENSE H50BE7400 TV LED Ultra HD 4K, Dolby Vision HDR, Wide Colour Gamut, Unibody Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Triple Tuner In offerta a € 399,00 – sconto 33%

– fino al 7/16/19 23:59

HISENSE H50U7BE TV LED Ultra HD 4K, Dolby Vision HDR, Dolby Atmos, Unibody Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Ultra Dimming, Triple Tuner In offerta a € 449,00 – sconto 36%

– fino al 7/16/19 23:59

HISENSE H55AE6000 TV LED Ultra HD 4K HDR, Precision Colour, Super Contrast, Smart TV VIDAA U, Tuner DVB-T2/S2 HEVC HLG, Crystal Clear Sound 20W, Wi-Fi In offerta a € 349,00 – sconto 42%

– fino al 7/16/19 23:59

HISENSE H55BE7200 TV LED Ultra HD 4K, HDR, Dolby DTS, Single Stand Slim Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Triple Tuner In offerta a € 429,00 – sconto 28%

– fino al 7/16/19 23:59

HISENSE H55BE7400 TV LED Ultra HD 4K, Dolby Vision HDR, Wide Colour Gamut, Unibody Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Triple Tuner In offerta a € 449,00 – sconto 36%

– fino al 7/16/19 23:59

HISENSE H55U7BE TV LED Ultra HD 4K, Dolby Vision HDR, Dolby Atmos, Unibody Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Ultra Dimming, Triple Tuner In offerta a € 549,00 – sconto 31%

– fino al 7/16/19 23:59

HISENSE H65BE7200 TV LED Ultra HD 4K, HDR, Dolby DTS, Single Stand Slim Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Triple Tuner In offerta a € 599,00 – sconto 25%

– fino al 7/16/19 23:59

HISENSE H65BE7400 TV LED Ultra HD 4K, Dolby Vision HDR, Wide Colour Gamut, Unibody Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Triple Tuner In offerta a € 649,00 – sconto 28%

– fino al 7/16/19 23:59

HISENSE H65U7BE TV LED Ultra HD 4K, Dolby Vision HDR, Dolby Atmos, Unibody Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Ultra Dimming, Triple Tuner In offerta a € 749,00 – sconto 32%

– fino al 7/16/19 23:59

HISENSE H75BE7410 TV LED Ultra HD 4K, Dolby Vision HDR, Wide Colour Gamut, Unibody Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI In offerta a € 999,00 – sconto 44%

– fino al 7/16/19 23:59

