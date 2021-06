Prime Student è gratis per 3 mesi

Prime Student è gratis per 90 giorni. Gli studenti che desiderano quindi provare il servizio Prime di Amazon possono approfittare della promozione attualmente in corso che consente di attivarlo gratuitamente per i primi tre mesi, al termine dei quali si rinnoverà al costo di 18 euro l’anno per un massimo di quattro anni, quindi a metà prezzo per quasi 1.500 giorni rispetto ai 36 euro annuali previsto per chi si abbona normalmente.

L’abbonamento include tutti i vantaggi di Prime, quindi quello di ricevere le spedizioni in un giorno, illimitate e senza costi aggiuntivi, su 2 milioni di prodotti nonché film e serie TV in streaming, e in più accesso a offerte esclusive dedicate agli studenti. Comprende anche l’accesso a Prime Video e quindi alle serie Amazon Original fra cui The Boys, Good Omens e Carnival Row, sia dal computer che dall’app su smartphone e tablet, a Prime Music che comprende più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità da ascoltare gratuitamente.

Gli iscritti ad Amazon Prime Student beneficiano anche di Prime Reading, il servizio che permette di accedere a una selezione di eBook aggiornata regolarmente, che possono essere scaricati sia sui Kindle, sia sull’app per smartphone e tablet. L’abbonamento comprende anche Prime Gaming, con cui è possibile ottenere contenuti in-game ogni mese senza costi aggiuntivi come personaggi, veicoli, skin e potenziamenti per i videogiochi più popolari su Twitch e in più altre sorprese come giochi indie completi e ricompense esclusive, oltre a poter beneficiare di un abbonamento mensile senza costi aggiuntivi ad un canale Twitch per supportare il proprio streamer preferito. Prime Student, come l’abbonamento Prime tradizionale, include anche l’accesso anticipato di 30 minuti alle offerte lampo e lo spazio di archiviazione Amazon Photos illimitato per le foto, sempre accessibile e da qualsiasi dispositivo.

Per iscriversi e utilizzare Prime Student è necessario avere un account Amazon nonché essere uno studente iscritto a un corso di istruzione universitaria o equivalente in Italia, fornire una prova della registrazione su richiesta e avere un indirizzo e-mail accademico valido in Italia. Chi non ne possiede uno può comunque iscriversi a Prime Student con una procedura di registrazione alternativa (qui trovate le istruzioni) fornendo la documentazione attestante i requisiti di idoneità poc’anzi citati.

Come dicevamo in apertura, dopo la laurea o alla fine del quarto anno di iscrizione Prime Student, a seconda di quale fra queste due condizioni si verifica prima, l’iscrizione Prime Student terminerà e, in tale data, si convertirà automaticamente in un’iscrizione Amazon Prime al prezzo standard di 36 euro all’anno o 3,99 euro al mese.

Per maggiori informazioni potete consultare il nostro articolo dedicato: per accedere invece alla promozione, cliccate qui.