Amazon vi regala una lampada smart Philips Hue a 99 centesimi

Difficile da credere, ma lo screen del nostro acquisto è la prova provata che è vero. Amazon sta praticamente offrendo, ad alcuni utenti selezionati, una lampadina smart Philips Hue. Il prezzo è di soli 0,99 centesimi di euro.

Ovviamente, si tratta di una promozione attiva solo per alcuni utenti selezionati. E’ sufficiente cliccare sulla pagina di acquisto per vedere se appare il coupon da 15 euro, che abbatte il prezzo a 0,99 centesimi.

Quella in offerta è la lampada Hue White con attacco E27, che diffonde luce bianca calda, naturalmente dimmerabile, con una potenza di 800 lumen. Si tratta, peraltro, della versione Bluetooth, che può funzionare anche senza hub, semplicemente collegando la lampada alla rete tramite l’app.

Non si conosce l’esatto meccanismo con cui Amazon scelga alcuni utenti per la promozione, ma riteniamo che sia qualcosa collegato ad Alexa. Il banner, infatti, mira a sottolineare la possibilità di accendere la luce con l’assistente Alexa. E così, se di recente avete acquistato un dispositivo Alexa, è probabile che facciate parte della promozione. Ad ogni modo, non vi sono evidenze che la promo sia limitata soltanto a questi utenti.

Di certo la promo non è legata all’abbonamento Prime, considerando che l’account sul quale ci è apparsa la promo è privo di sottoscrizione Prime. Peraltro se non avete Prime vi consigliamo di selezionare un hub di ritiro al momento dell’acquisto, anziché la spedizione a domicilio, così da non pagare neppure le spese di spedizione.

Non vi resta che cliccare a questo indirizzo per scoprire se potete acquistare anche voi la lampadina Philips Hue a 99 centesimi.

