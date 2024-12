L’update di macOS Sequoia conferma l’arrivo dei MacBook Air M4

Pubblicità

Nell’aggiornamento a macOS Sequoia 15.2 sono stati trovati espliciti riferimenti a nuovi Mac identificati come “Mac16,12” e “Mac16,13”, in altre parole MacBook Air di nuova generazione.

Lo fa notare il sito statunitense 9to5Mac e i riferimenti confermano quanto rivelato dal sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg alcune settimane addietro: i MacBook Air dovrebbero passare al chip M4 nel corso del 2025.

I nuovi Air non dovrebbero cambiare dal punto di vista estetico ma il passaggio al chip M4 dovrebbe consentire di ottenere una buona spinta dal punto di vista delle prestazioni, alla stregua di quanto visto con il Mac mini M4.

Secondo indiscrezioni tutti i Mac passeranno prima o poi al chip M4 e il refresh dei MacBook Air è previsto per la primavera 2025 (tra marzo e giugno) a distanza di circa un anno dalla presentazione del MacBook Air M3.

Gurman aveva in precedenza riferito che i nomi in codice interni di nuovi MacBook Air sono 713 e J715. I MacBook Air andranno in produzione probabilmente a breve e Apple ora può avviare la produzione grazie al rilascio dell’aggiornamento del sistema operativo di dicembre.