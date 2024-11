Black Friday, lo smart monitor Samsung M5 che si collega con Airplay a solo 149,90 €

Pubblicità Il monitor ideale per il mondo Apple, iPhone iPad inclusi esiste, ed oggi è anche ad un prezzo assurdo, parliamo del Samsung Smart Monitor M5, nuova versione 2024, che oggi per le offerte del Black Friday costa nella versione 27″ solo 149,90 €. L’idea di base di questi monitor (full HD 1920X1080) è accattivante e al passo con i tempi: invece di un monitor tradizionale solo per il lavoro o al massimo il gaming, i modelli M5, al pari dei modelli M7 con risoluzione maggiore, includono gli speaker, il negozio di app e quindi anche tutti i principali servizi di streaming TV, la tecnologia Apple AirPlay 2 e Mirroring per riprodurre tutti i contenuti, foto, audio e video da iPhone e Android e molto altro ancora. In pratica sono pensati e progettati con una serie di tecnologie e funzioni che li rendono perfetti non solo per il lavoro ma anche per il tempo libero. Con Samsung TV Plus, inoltre, si hanno a disposizione disposizione contenuti live e on-demand gratuiti senza perdere tempo con download e iscrizioni, mentre la Universal Guide fornisce consigli personalizzati. Ovviamente c’è accesso alle applicazioni dei principali servizi di streaming tra cui Apple TV, Disney +, Netflix e Amazon Prime cui si accede direttamente con il telecomando comando di serie e senza collegamento del PC. Ecco le loro caratteristiche principali E’ un Monitor FHD da 27 o 32 pollici, HDR10, con design sottile senza bordi su tre lati

Non ha ingresso antenna

Connettività multipla, per collega PC o Mac, telefono cellulare o la console di gioco tramite HDMI, Bluetooth o Airplay

Modalità Eye-Saver e Flicker-Free, riduce l’affaticamento degli occhi per una visione confortevole Con le app a bordo è possibile navigare su internet, modificare documenti e sviluppare i propri progetti, tutto con il semplice schermo. Con la nuova Workmode e possibile anche accedere da remoto ad un altro computer, utilizzare i programmi della suite Microsoft 365 e persino collegarsi ai dispositivi mobili Samsung tramite Samsung DeX, per lavorare senza interruzioni. Grazie alle offerta di oggi il modello da 27 pollici anno 2024 costa solo 149,90 € . È il prezzo più basso che abbiamo visto. Volendo c’è anche la versione da 32″ (in versione 2024) che costa 179,99.

