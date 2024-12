Apple TV Plus, Palm Royale candidato ai Makeup Artists and Hairstylists Guild Awards

Pubblicità

“Palm Royale”, serie di Apple Studios, ha ricevuto due nomination ai MUAHS Awards, i premi assegnati ogni anno dal sindacato truccatori ed acconciatori di Hollywood (Makeup and Hairstylists Guild) per i migliori trucchi e le migliori acconciature della stagione in corso.

La serie in questione è stata nominata nelle categorie “Best Period and or Character Make-Up” e “Best Period and/or Character Hair Styling”.

L’elenco completo delle candidature per la 12° edizione annuale dei MUAHS Guild Awards è qui.

Apple ha rinnovato “Palm Royale” per una seconda stagione. La serie segue l’outsider Maxine Simmons (Kristen Wiig) nel suo tentativo di entrare nell’alta società di Palm Beach.

Di seguito la descrizione su Apple TV+: “Mentre Maxine cerca di attraversare l’impermeabile linea di confine tra abbienti e non abbienti, “Palm Royale” pone la stessa domanda che ancora oggi ci sconcerta: “Quanto di te sei disponibile a sacrificare per ottenere quello che hanno gli altri?”. Ambientata nell’esplosivo 1969, “Palm Royale” è la storia di tutte le persone ai margini che lottano per avere la possibilità di rivendicare il proprio posto nel mondo”

Tra i film – e le serie tv – indicati per questa edizione: The Penguin, Beetlejuice Beetlejuice, The Substance e The Deliverance. Altre nomination degne di nota, Il Gladiatore 2, Deadpool & Wolverine e Wicked.

I vincitori verranno svelati nel corso di una cerimonia di premiazione il prossimo 15 febbraio 2024 durante una cerimonia che si terrà al Fairmont Century Plaza Hotel di Los Angeles.

