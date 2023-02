Se vi serve un iMac non aspettate, la nuova versione salta un giro

Apple non ha in programma un nuovo iMac almeno sino a poco prima di fine anno.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter dove ribadisce quanto aveva già riferito in precedenza e cioè che Apple non ha intenzione di offrire un iMac con chip M2 e che, quando arriverà, vedremo una versione aggiornata dell’all-in-one direttamente con chip M3. Processore che però non sarà pronto certo a breve.

“Non ho visto nulla che lasci pensare che ci sarà un nuovo iMac fino al chip generazione M3 che non arriverà fino all’ultima parte dell’anno o il prossimo anno”, scrive Gurman. “E dunque, se volete restare con l’iMac, dovrete tenervelo stretto”.

Per quanto concerne il futuro chip M3 sono circolate varie voci. Si dice che sarà prodotto da TSMC usando un nodo produttivo a 3nm, dovrebbe ovviamente offrire migliorie in termini di performance e efficienza energetica. Dovrebbe essere, tra le altre cose, il chip che vedremo in futuri MacBook Air che indiscrezioni riferiscono in arrivo per la seconda metà del 2023, e potenzialmente anche il chip di futuri MacBook Pro 13″ e Mac mini.

I chip M2 e M2 Pro sono stati sfruttato recentemente da Apple per aggiornare iMac mini 2023; questi vantano migliorie in termini di CPU e GPU, a maggiore banda di memoria e un media engine più potente.

L’attuale iMac è stato aggiornato ad aprile 2021, offrendo un nuovo design sottile, chip M1, display Retina 4.5K da 24″, scocca offerta in 7 colori (verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento), e opzioni di configurazione che prevedono unità di archiviazione più grandi, 8 o 16GB di memoria unificata, due porte USB 3 e Gigabit Ethernet.

Gli ultimi modelli vengono spesso proposti in offerta in particolari colorazioni su Amazon.