BlackView Oscal S80 è il rugged phone con batteria da 48 giorni di stand by

Quando si parla di smartphone rugged uno dei primi brand che viene subito alla memoria è BlackView. Anche questa volta, che lancia Oscal S80, lo smartphone rugged che propone una batteria da ben 13.000 mAh. In offerta lancio costa appena 174,99 dollari direttamente a questo indirizzo.

Tra le sue principali caratteristiche, come già accennato, c’è la batteria mostre. Oscal S80 viene fornito con una batteria da 13.000 mAh, che fornisce 15 ore di gioco, 20 ore di live streaming e 70 ore di ascolto musicale. Inoltre, questa batteria mostre assicura fino a 1.152 ore di standby con una singola ricarica (Sì, ha uno stand by di ben 48 giorni), fornendo 50 ore di chiamata e 500 ore di navigazione. Peraltro, il terminale supporta anche la ricarica veloce a 33 W, che porta lo smartphone dallo 0 al 50% in 66 minuti.

A livello multimediale, Oscal S80 offre una fotocamera supportata da 12MP con sensore Sony IMX362, affiancato da una camera da 8MP Ultra-Wide e Macro. Il sensore è alimentato dalla tecnologia Arcsoft Tech 3.0 con modalità Panorama, modalità HDR, modalità notturna, modalità bellezza AI e modalità ritratto.

Al di sotto della scocca MediaTek Helio G85 con fino 10 GB di RAM (grazie alla espansione virtuale 6+4 GB) e 128 GB di ROM, espandibile fino a 1 TB di memoria. A livello software arriva con Android 12 a bordo, personalizzato con oke OS 3.0, notevolmente migliorato in termini di design, fluidità e praticità.

Trattandosi di un rugged phone, Oscal S80 è costruito per resistere alle situazioni più estreme, con certificazione MIL-STD-810H aggiornata per resistere a cadute estreme, urti e vibrazioni; inoltre, gode delle classificazioni IP68 e IP69K per resistere al meglio a polvere e acqua. E’ dotato anche di modulo NFC per i pagamenti in mobilità senza contatto.

Prezzo e disponibilità

Oscal S80 arriva sul mercato grazie ad Aliexpress e viene venduto in offerta lancio a 174,99 dollari, anziché 299 dollari, con sconti fino al 40%.