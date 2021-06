Apple Arcade non riceve nuovi giochi da due mesi

Da due mesi a questa parte su Apple Arcade ci sono sempre gli stessi giochi. Fino al 2 aprile scorso l’azienda ne aggiungeva di nuovi con cadenza settimanale, ogni venerdì, andando di pari passo con il lancio di nuovi contenuti su Apple TV+. Ma da quando sono state aggiunte le nuove categorie, per l’appunto due mesi fa, il servizio di videogiochi in streaming di Apple sembra essere passato in secondo piano.

Era proprio il 2 aprile quando Apple annunciava che sarebbero arrivati 30 nuovi giochi, portando il totale a 180. Alcuni di questi rientravano nelle nuove categorie lanciate in quei giorni, come quelle denominate “Timeless Classics” e “App Store Greats”: ciò indicava un cambio di strategia per la piattaforma Apple Arcade, che fino a quel momento stava facendo affidamento soltanto ai giochi esclusivi “Arcade Originals”.

Nonostante questo bel rinfrescamento del servizio, sono passate più di otto settimane e da allora non sono stati aggiunti nuovi giochi. Apple sta promuovendo diversi titoli come “in arrivo”, tra cui un gioco di carte incentrato sulla narrativa “Storie di solitari”, il puzzlegame frenetico “Frenzic Overtime” e il gioco di ruolo “Legends of Kingdom Rush”. Per la gioia degli abbonati però, questa fase di stallo, di cui ad oggi non se ne conoscono le ragioni, dovrebbe terminare a breve: secondo le indiscrezioni, a partire da domani, venerdì 4 giugno, Apple Arcade dovrebbe riprendere con le aggiunte settimanali.

Ricordiamo che questo servizio è stato lanciato nel mese di settembre del 2019 e comprende l’accesso a una serie di videogiochi completi, senza interruzioni pubblicitarie e senza la necessità di dover spendere ulteriori soldi per acquisti in-app. E’ disponibile per iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV e Mac e costa 4,99 euro al mese se ci si abbona separatamente: in alternativa è incluso nel pacchetto Apple One. Per saperne di più su Apple Arcade vi rimandiamo a questo nostro articolo.