QERE 30W, postazione MagSafe per ricaricare iPhone e non solo

Ci sono tanti modi per ricaricare tutti i dispositivi da un’unica postazione; ma con QERE 30W non solo lo fate con eleganza, ma beneficiando di alcuni vantaggi in termini di spazio ed usabilità. Al momento lo trovate in offerta online a 39 €.

Innanzitutto è abbastanza compatto: si tratta di un parallelepipedo dalle misure di circa 9 x 6 x 3 centimetri, abbastanza piccolo da poter essere portato in borsa e usato così ovunque, non solo a casa ma anche in vacanza e in ufficio.

L’azienda è riuscita a raggiungere questa miniaturizzazione grazie all’impiego della tecnologia al Nitruro di Gallio, una novità degli ultimi anni che permette una migliore dissipazione del calore impiegando componenti più piccoli rispetto al passato.

È un caricatore da 30 Watt che mette a disposizione quattro uscite.

Il telefono può essere ricaricato tramite piastra magnetica wireless che si inclina verticalmente a 180° ed eroga al massimo 10 Watt: così è possibile ricaricarlo senza fili e al contempo continuare ad utilizzarlo per leggere le notifiche o per partecipare ad una videochiamata senza mani; Sotto questa piastra cen’è una seconda, sempre wireless, che eroga fino a 5 Watt, e si può usare per ricaricare gli AirPods; Alla base poi ci sono due prese, una USB-A che eroga fino a 18 Watt; Una seconda USB-C da 30 Watt.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in vendita online e potete comprarlo spendendo intorno ai 39 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.