IFA 2024, ASUS presenta i PC Copilot Plus con nuovi processori Intel

Portatili compattissimi dotati di AI con le serie Zenbook, Vivobook, portatili pensati per le piccole imprese con ExpertBook P e infine il piccolo di casa ASUS NUC 14 Pro AI con prestazioni elevate in un pacchetto piccolo e affidabile: sono tutti i nuovi PC presentati da ASUS in un evento riservato alla stampa.

All’Always Incredible Media Day di IFA 2024 di Berlino, in Germania. L’azienda ha sottolineato il suo impegno nella visione “Ubiquitous AI. Incredible Possibilities” con una nuova gamma di PC ASUS Copilot+ di nuova generazione. Dotati dei più recenti processori Intel Core Ultra (Serie 2).

ASUS ha sfruttato tutto il potenziale dei nuovi processori in tutta la sua gamma di computer portatili, ciascuno ottimizzato per le diverse esigenze di potenza e per le preferenze degli utenti. Grazie a una NPU integrata che offre fino a 48 TOPS, i nuovi PC di ASUS consentono anche di sfruttare le funzionalità AI del dispositivo. I nuovi modelli riceveranno un aggiornamento gratuito alle esperienze Copilot+ per PC quando saranno disponibili.

La collaborazione dell’azienda con Intel è stata fondamentale per dare vita a i dispositivi all’avanguardia: “Insieme ad ASUS, stiamo elevando l’esperienza dei prodotti consumer e commerciali. I laptop ASUS alimentati da processori Intel Core Ultra (Serie 2), offrono prestazioni ineguagliabili, una maggiore durata della batteria, ampie funzioni di sicurezza e funzionalità AI all’avanguardia. Dalla produttività alla creatività, questi prodotti offrono un nuovo standard per le esperienze degli utenti in tutti i settori”, ha dichiarato Michelle Johnston Holthaus, vicepresidente esecutivo e direttore generale del Client Computing Group di Intel.

PC Copilot+ e AI direttamente sul dispositivo

Durante l’evento, ASUS ha presentato diverse innovazioni che preannunciano una nuova era per i PC. I dispositivi, dotati di un processore Intel Core Ultra (Serie 2, porteranno in Windows 11 esclusive funzionalità AI on-device.

Lo Zenbook S 14 e lo Zenbook S 16 si sono distinti come punti di forza. Questi laptop OLED ultrasottili e ultraleggeri combinano tecnologia avanzata e design elegante.

La nuova serie Zenbook S è caratterizzata da uno chassis premium realizzato con l’esclusivo Ceraluminum, un materiale ceramico high-tech disponibile in una gamma di colori ispirati alla natura. ASUS ha presentato anche il Vivobook S 14, pensato per chi esige prestazioni top in un design elegante e leggero, e i versatili Vivobook 14 Flip e Vivobook 16 Flip, dotati dei più recenti processori Intel Core Ultra 7 (Serie 2) in computer portatili convertibili che elevano la produttività basata sull’intelligenza artificiale.

Tutti i nuovi modelli Zenbook e Vivobook saranno dotati dell’applicazione esclusiva ASUS StoryCube, un gestore intelligente di risorse digitali alimentato dall’intelligenza artificiale che sfrutta le capacità AI locali dei laptop per ottimizzare i flussi di lavoro creativi con funzioni quali la categorizzazione delle scene e la generazione di clip.

ASUS ha inoltre presentato la serie ExpertBook P, che segna un significativo progresso nei PC AI per imprenditori, professionisti e piccole imprese. L’ammiraglia di nuova generazione ExpertBook P5 offre una produttività di altissimo livello con funzionalità AI all’avanguardia, grazie a un processore Intel Core Ultra 7 (Serie 2) con un massimo di 48 NPU TOPS. Gli strumenti ASUS AI ExpertMeet migliorano ulteriormente l’esperienza con funzioni avanzate come la traduzione AI, i sottotitoli AI, i riassunti assistiti delle riunioni, la cancellazione del rumore AI e i watermark aziendali. La serie P comprende anche gli ExpertBook P3 ed ExpertBook P1, che offrono affidabilità, durata e sicurezza eccezionali per diversi ambienti di lavoro ed esigenze professionali.

Inoltre, ASUS ha presentato il mini PC ad alte prestazioni ASUS NUC 14 Pro AI, alimentato dal più recente processore Intel Core Ultra 9 (Serie 2).

Questo sistema compatto offre fino a 120 TOPS totali di piattaforma di prestazioni, rendendolo ideale per l’uso commerciale e le applicazioni di edge computing che richiedono capacità AI di livello superiore in un fattore di forma ridotto.

Per maggiori informazioni visitare il sito ASUS Copilot+ PCs.