Qualcomm annuncia i piani per accelerare sul 5G sugli smartphone economici

Qualcomm ha annunciato in queste ore i suoi piani per accelerare la commercializzazione globale del 5G ampliando il suo portfolio di piattaforme mobili 5G alla serie 4 Qualcomm Snapdragon all’inizio del 2021. Come tutte le piattaforme mobili Snapdragon, anche la nuova serie 4 è stata progettata per il supporto al 5G, già disponibile in più di 80 reti commerciali e in oltre 35 Paesi in Africa, Asia, Europa, Nord America, Oceania/Australia e Sud America.

Queste le dichiarazioni di Cristiano Amon, presidente di Qualcomm Incorporated:

Qualcomm continua a guidare la commercializzazione del 5G su larga scala, tanto da prevedere che l’espansione del 5G alla serie 4 delle nostre piattaforme mobili Snapdragon potrà soddisfare le esigenze di circa 3,5 miliardi di utenti smartphone nelle aree interessate. La piattaforma mobile 5G Snapdragon serie 4, che porta una gamma di funzionalità di alto e medio livello a un pubblico più ampio, è stata progettata per superare le aspettative del mass market e mantenere così la promessa di rendere il 5G accessibile a tutti gli utenti smartphone

Ricordiamo che, ad oggi le offerte della piattaforma mobile 5G di Qualcomm Technologies includono:

Snapdragon serie 8 : Snapdragon 865 Plus , Snapdragon 865 , Snapdragon 855

: Snapdragon 865 Plus , Snapdragon 865 , Snapdragon 855 Snapdragon serie 7 : Snapdragon 768G , Snapdragon 765 e 765G

: Snapdragon 768G , Snapdragon 765 e 765G Snapdragon serie 6 : Snapdragon 690

Ulteriori informazioni sulla piattaforma mobile 5G della serie Snapdragon 4 saranno svelate in seguito. I dispositivi basati su questa piattaforma dovrebbero essere disponibili in commercio nel primo trimestre del 2021, ma nel frattempo già OPPO ha annunciato di voler continuare la partnership con Qualcomm, proprio al fine di ampliare il supporto 5G.

