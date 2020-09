ASUS ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro sono disponibili in Italia

ASUS ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro sono disponibili all’acquisto in Italia. Si tratta di due modelli top di gamma con Flip Camera, display AMOLED, processore Snapdragon 865 Plus, supporto alla connettività 5G e batteria da 5.000 mAh. Prezzi a partire da 699 euro.

La serie ZenFone 7 è al momento l’unica sul panorama smartphone nel mondo ad essere dotata di una tripla flip camera. In particolare, la Flip Camera è costituita da una fotocamera principale grandangolare con sensore Sony IMX686 da 64 MP, una fotocamera secondaria ultra-grandangolare con sensore Sony IMX363 e, infine, teleobiettivo con possibilità di zoom ottico 3X. La fotocamera principale grandangolare e la fotocamera secondaria ultra-grandangolare supportano entrambe la stabilizzazione ottica dell’immagine nel modello Pro.

Quanto al display, si tratta di una unità AMOLED a tutto schermo da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz e 1 ms di tempo di risposta. I terminali sono anche dotati di uno Smart Key All-in-One collocato sul lato, un tasto che permette – a seconda della pressione – di accendere/spegnere il device, sbloccarlo grazie al sensore fingerprint integrato e avviare applicazioni o comandi in modo rapido.

Come la generazione precedente non manca una batteria infinita da 5.000 mAh, che consente di utilizzare ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro per due giorni consecutivi, con, inoltre, il supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4.0.

ZenFone 7 Pro è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G, affiancato da 8GB e ROM UFS 3.1 da 256GB. Invece, ZenFone 7 è dotato di processore Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform, RAM LPDDR5 da 8GB e ROM UFS 3.1 da 128GB.

Prezzi e disponibilità

Già disponibili in preordine su ASUS eShop, ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro saranno in vendita entro metà settembre anche presso i principali rivenditori di elettronica in Italia, a un prezzo consigliato al pubblico di rispettivamente di 699,00 euro e di 799,00 euro. Entrambi i prodotti saranno disponibili sul mercato italiano in duplice colorazione, Aurora Black e Pastel White.

I più veloci che preordineranno ZenFone 7 Pro esclusivamente nei punti vendita fisici ASUS Gold Store potranno ricevere, inoltre, in omaggio, un Treppiede Manfrotto, per elevare la propria esperienza fotografica a un livello superiore. Questa promozione sarà disponibile fino ad esaurimento scorte, e soltanto per i primissimi acquirenti.

