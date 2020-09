IFA 2020, le novità di TCL per TV ed elettrodomestici smart

TCL Electronics ha presentato a IFA 2020 la sua vasta gamma di TV QLED, soluzioni audio, prodotti mobile ed elettrodomestici per la casa studiati secondo l’attuale strategia dell’ecosistsrema AIxIoT dell’azienda.

TV QLED di TCL

Oltre alla serie X10, TV QLED Pro con Mini-LED, l’azienda ha lanciato altri modelli di televisori con tecnologia QLED e Android TV in alcuni mercati selezionati a livello globale.

Il primo per importanza e avanguardia è la Serie X915 con display QLED 8K e Android TV. Questo modello è, tra le altre cose, dotato di una fotocamera pop-up retrattile che permette di videochiamare gli amici direttamente dal proprio TV in sala. Inoltre, la certificazione IMAX Enhanced e l’appartenenza a 8K Association promettono ” fantastiche immagini” in 8K su uno schermo QLED da 75”.

Da notare anche la Serie 65C815 , vincitrice del premio EISA come Best Buy TV di quest’anno, che insieme agli altri modelli della Serie C815 e C715 si contraddistingue poiché democratizza la tecnologia QLED di TCL rendendola raggiungibile da gruppi più ampi di utenti e promettendo al contempo “prestazioni di colori straordinari”.

Le nuove serie P61 e P81

Da settembre TCL lancia in Europa le sue nuove TV Serie P61 e P81. La Serie P61 dunisce un design pulito con telaio sottile, un display 4K HDR 10 e Android TV; è pensata per coloro che non vogliono scendere a compromessi in fatto di stile, qualità delle immagini e facile accesso ai contenuti. Dalle linee semplici ed eleganti, il nuovo TV TCL Slim 4K è un vero e proprio oggetto di arredo che si inserisce perfettamente in ogni stanza.

La Serie P81 combina un design ultra sottile, qualità dell’immagine 4K HDR PRO con Motion Clarity Pro, Dolby Vision, HDR10 e sistema Smart TV (Android TV con Google Assistant integrato). I consumatori possono accedere facilmente ai contenutirazie al comando vocale Hands-Free integrato, parlando direttamente al televisore. Caratterizzato da un lussuoso design in alluminio con un elegante supporto centrale, la Serie P81 vanta un design senza cornice, un dispositivo che può essere inserito in qualsiasi ambiente e che si presenta anche come un raffinato pezzo di artigianato.

Audio Premium di TCL

La soundbar di punta TS9030 RAY•DANZ di TCL porta l’home cinema su un nuovo livello grazie alla tecnologia delle lenti acustiche RAY•DANZ che creano un palcoscenico sonoro ancora più ampio e naturale. TS9030 vanta un “potente” subwoofer wireless e a Dolby Atmos e comodo accesso a musica con Apple AirPlay e Chromecast integrati.

Per chi non conosce Dolby Atmos ed è alla ricerca di un upgrade facile e accessibile, TCL presenta la soundbar Dolby Atmos all-in-one TCL TS8111 con doppi subwoofer integrati, sistema dal design ultra compatto che promette “un’esperienza Dolby Atmos senza eguali”.

L’azienda rinnova anche la sua gamma di soundbar principali con la serie TS6100 che offre una maggiore facilità d’uso, una migliore qualità audio e un design fresco.

TS9030 è già disponibile in alcuni mercati selezionati, mentre TS8111 arriverà ufficialmente nel quarto trimestre del 2020.

Elettrodomestici Smart

La produzione di condizionatori di TCL è maturata molto negli ultimi anni fino a diventare un importante ramo dell’azienda. I modelli di condizionatori Ocarina e T-Smart supportano la funzionalità IoT dell’app TCL Home e l’attivazione tramite controllo vocale con Google Home, Amazon Alexa e presto in altre soluzioni IoT. Inoltre, Ocarina e T-Smart dispongono della funzionalità Gentle Breeze che gestisce il getto dell’aria in modo che sia più naturale, simile a una brezza. Utilizzando l’effetto Coanda, invece, il flusso viene reindirizzato, diffondendolo attraverso 18 alette verticali e 1422 micro fori così che non sia diretto ma crei “un vento morbido e dal tocco delicato”.

Attualmente l’azienda ha 8 sedi produttive in tutto il mondo con una capacità di produzione totale di 17,5 milioni di unità all’anno, capacità industriale che continua a crescere e svilupparsi. TCL Ocarina e T-Smart saranno disponibili nel quarto trimestre del 2020.

Lavatrici

La Serie X, una delle ultime lavatrici smart di TCL, sarà presto integrata nell’app TCL Home in modo da essere connessa per una casa intelligente. In questo modo, grazie al controllo wi-fi, i cicli di lavaggio sono completamente personalizzabili, dal volume alla durata del ciclo, e saranno disponibili più programmi di lavaggio pensati per tutti i tipi di tessuti e oggetti.

La tecnologia per le lavatrici integra il motore DD (direct drive), che genera più potenza ma con un consumo di energia inferiore e una minore rumorosità. La lavatrice garantisce la sterilizzazione termica ad alta temperatura, poiché raggiunge i 95 gradi.

Grazie all tamburo interno dal design a nido d’ape esagonale, la Serie X può formare una pellicola d’acqua per proteggere i vestiti durante il lavaggio. La lavatrice Serie X di TCL sarà disponibile nel 2021.

In Europa questo modello di lavatrice TCL arriverà nel primo trimestre del 2021 con motore inverter BLDC, tamburo interno a nido d’ape e un touch screen XL.Il prodotto appare più elegante, semplice e armonioso grazie alla manopola più grande e il design cromato dell’oblò.

Frigoriferi

La Serie C , l’ultimo frigorifero intelligente di TCL, assume una connotazione tutta nuova grazie alle sue funzioni smart: dal sistema di raffreddamento ad aria dual-inverter al Power Cool e Power Freeze fino alla deodorizzazione agli ioni di ossigeno negativi AAT.

Per i suoi dispositivi smart, TCL ha sviluppato la tecnologia Multi-Airflow che permette all’aria di fluire uniformemente attraverso i molteplici condotti d’aria disposti nel frigorifero, lavorando contemporaneamente per raffreddare ciò che contiene più velocemente. Inoltre, la Serie C di TCL dispone di sensori montati su entrambi i lati dell’elettrodomestico in modo da rilevare automaticamente la temperatura e regolare il flusso dell’aria attraverso il sistema informatico interno.

Anche i frigoriferi di TCL saranno sempre più smart grazie all’integrazione di tecnologie intelligenti come la possibilità di essere interconnesso al resto della casa tramite “T-home”, al riconoscimento facciale, al comando vocale a distanza e anche al monitoraggio della salute del prodotto tramite impronta digitale. La Serie C di TCL sarà presto disponibile nel 2021.

Il modello RP503 sarà disponibile in Europa nel quarto trimestre del 2020. Questo modello non solo è dotato del brevetto per la tecnologia TCL AAT che mantiene meglio la freschezza e il sistema dual inverter per un migliore consumo energetico e livello di rumore, ma ha anche la funzione di flusso oscillante per aumentare l’efficienza di raffreddamento. Con la funzione di flusso oscillante la ventola del condotto dell’aria del frigorifero sarà controllata elettronicamente in base ai sensori di temperatura laterali. Se un’area dovesse diventare più calda, viene rilasciata direttamente aria più fresca in quel punto per raggiungere la temperatura impostata, questo aiuta ad aumentare l’efficienza di raffreddamento del 20%. Il materiale della porta in acciaio inox è anti-impronta.

Nel primo trimestre del 2021 verrà rilasciato in Europa anche il frigorifero RC466 con tecnologia AAT, sistema a doppio inverter e pannello di raffreddamento in metallo all’interno.

I prodotti TCL sono disponibili anche su Amazon.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di IFA sono disponibili da questa pagina.