Mac Studio, la postazione top completa costa più di Panda Hybrid

Apple ha annunciato all’evento di martedì 8 marzo Mac Studio e Studio Display, una configurazione che include un nuovo Mac che si pone tra Mac mini e Mac Pro, insieme a un nuovo monitor esterno. Apple li ha presentati insieme, come se si trattasse della combo perfetta. In effetti, funzionano bene insieme, ma acquistare il pacchetto completo può arrivare a costare molto caro.

Mac Studio‌ e Studio Display sono pensati per essere utilizzati ottimamente insieme, ma come facilmente intuibile, Apple permette di acquistarli separatamente per consentire agli utenti di personalizzare le proprie configurazioni. Per ottenere l’esperienza completa di “Apple Studio”, gli utenti dovranno acquistare separatamente Mac Studio insieme allo Studio Display da 27 pollici e agli altri accessori previsti.

Mentre il Mac Studio parte da 2.349 euro, per la variante base di M1 Max, il modello con Chip M1 Ultra nella configurazione top di gamma, può arrivare a costare anche 9.249 euro. Questo prezzo si ottiene aggiungendo alla versione base con chip M1 Ultra (che parte da 4.649,00 euro), 128 GB di memoria unificata, variante CPU 20-Core, GPU 64-Core e Neural Engine 32-Core, oltre a un SSD da 8 TB.

Se si considera che Studio Display di fascia alta con vetro nano-texture e con il sostegno per l’inclinazione e l’altezza regolabili costa 2.509 euro, il costo complessivo dell’accoppiata può arrivare anche a 11.758 euro.

Per la postazione di lavoro Apple definitiva di ultima generazione occorre aggiungere anche i nuovi modelli di Magic Keyboard (209 euro), Magic Mouse (109 euro) e Trackpad (155 euro) nella nuova colorazione nero e argento, anche questi introdotti nel keynote Peek Performace, e proposti a prezzi più elevati rispetto alle altre varianti e modelli in altri colori.

Così la postazione Mac Studio da sogno costa in totale 12.231 €. Un prezzo certamente importante, ma che si può ridurre certamente acquistando tutte le configurazioni base, quindi Mac Studio a 2.349 euro e Studio Display a 1.700 euro

Ad ogni modo, anche la configurazione top di gamma presenta un prezzo tutto sommato contenuto, se si va a guardare il listino di oltre 50 mila euro di un Mac Pro nella sua configurazione più performante oppure se vogliamo rimanere su un fattore di forma simile vi ricordiamo che iMac Pro poteva costare fino ad oltre 16.000 Euro nella configurazione top. Per le configurazioni di Mac Studio e relaviti prezzi vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.

