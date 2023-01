Quest’anno dovrebbero arrivare gli Apple Store in India

Apple ha già iniziato ad assumere personale per nuovi store fisici che dovrebbe aprire in India. Lo fa notare Financial Times spiegando che in recenti annunci per la ricerca del personale, per 12 ruoli (store leader, senior manager, Genius Bar, ecc.) è indicato espressamente come luogo di lavoro l’India.

Negli annunci per la ricerca di personale si fa riferimento sia a posizioni part-time, sia full-time, con espliciti riferimenti agli Apple Store ma nessuna indicazione di quanti ruoli siano disponibili.

Financial Times segnala assunzioni già completate a Mumbai e Nuova Dehli, con almeno cinque dipendenti che hanno segnalato la loro assunzione su LinkedIn.

A luglio dello scorso anno l’Economic Times aveva riferito che Apple intendeva aprire un negozio di oltre 2000 metri quadrati a Mumbai per l’inizio del 2023. La Mela stava pensando anche a store in ambienti più piccoli per Nuova Dehli e altre località.

Lo store online di Apple in India ha aperto i battenti nel 2020 e all’epoca il CEO Tim Cook aveva accennato nel corso di una riunione con gli azionisti della possibile apertura anche di store fisici. “Non voglio che qualcun’altro gestisca il marchio per conto nostro”, aveva dichiarato Cook facendo riferimento a store di terze parti che vendono iPhone e altri prodotti in India. I piani di Apple prevedevano l’apertura dei primi negozi fisici in India per il 2021 ma l’idea è stata rimandata a causa della pandemia di Covid.

In India Apple aprirà non solo nuovi negozi al dettaglio ma qui sarà incrementata anche la produzione degli iPhone, per ridurre la dipendenza dalla Cina. A parte le ragioni politiche (con il governo USA che spinge a dipendere meno dal Paese del Dragone), l’India offre attualmente migliori condizioni economiche rispetto non solo alla Cina ma anche al Vietnam (dove partner di Apple producono accessori).