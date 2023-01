Tutte le novità del CES 2023

In un mondo digitale attraversato dai dubbi sulla sicurezza del WEB3 e dall’efficacia delle varie forme di metaverso si fanno strada le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale che ormai pervade ogni campo: dai robot da giardino alla generazione di contenuti ma i progressi nell’elettronica sono anche nelle viscere dei nostri computer e dispositivi mobili con gli annunci di Intel e AMD, nelle nuove tecnologie applicate all’auto con una BMW dalla carrozzeria che cambia colore, dalla nuova gamma di TV e schermi LG, Samsung e TCL, dalla concept car di Sony e Honda.

Ci sono poi nuove tecnologie per OLED che si allungano e stirano, schermi 3D senza occhiali e decine di gadget e wereables per il controllo della nostra condizione fisica e della nostra salute compreso un lettore di urina da installare nel WC.

Che dire poi dell’evoluzione della domotica con lo standard Matter ormai annunciato da tutti i brand del settore con una attivissima Samsung che ha mostrato un hub che fa pure da caricabatterie o da tante aziende che producono lampade, sensori e attuatori già in grado di lavorare o pronti ad essere certificati.

Nel campo dell’illuminazione smart non sono poi da trascurare le soluzioni che integrano video, audio, gaming, illuminazione ambientale in cui la luce e i colori si integrano per creare scene che si espandono dal semplice schermo fino ad arrivare con le novità dell’italiana Twinkly, a coinvolgere un intero quartiere.

Di queste e altre novità vi raccontiamo nella nostra pagina dedicata al CES 2023 che verrà aggiornata più volte nei prossimi giorni anche ad evento terminato man mano che riusciremo a districarci tra centinaia di comunicati stampa e immagini provenienti da Las Vegas.