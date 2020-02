Razer Phone e i controller Razer sono compatibili con Google Stadia

A seguito del post di Stadia del 18 febbraio relativo all’ampliamento del supporto di nuovi dispositivi Android, Razer annuncia che in virtù della nuova compatibilità dei controller sulla piattaforma di streaming gli utenti possono ora giocare ai videogame su Stadia utilizzando prodotti Razer quali Junglecat, Raiju Mobile e il nuovo controller mobile universale Kishi per Android e iOS.

Anche i due smartphone gaming di Razer, il Razer Phone recensito da Macitynet e il più recente Razer Phone 2 – dotato di display da 120Hz, doppio speaker Dolby Atmos e batteria da 4.000 mAh – sono compatibili con la piattaforma di videogiochi in streaming Google Stadia, antagonista per eccellenza di Apple Arcade.

Oltre ai due telefoni Razer e ai tre controller segnalati poc’anzi, Google Stadia è da poco supportato anche dal ROG Phone e ROG Phone II di Asus e dai Galaxy S8, S8+, S8 Active, Note8, S9, S9+, Note9, S10, S10E, S10+, Note10, Note10+, S20 e S20+ di Samsung.

Allo stato attuale la piattaforma è chiaramente fruibile anche dai telefoni Google Pixel 2, 3 e 4 e da tablet, computer portatili e desktop, così come i box TV attraverso Google Chromecast Ultra.

Approfittiamo dell’occasione per segnalare anche che l’app launcher Razer Cortex Mobile è stato aggiornato il 7 febbraio per includere un nuovo Analyzer che in Gaming Mode mostrerà i Frame Per Second nel tab dedicato durante il gameplay su applicazione native.

Gli accessori e i dispositivi mobile di Razer sono disponibili su Razer.com e presso rivenditori autorizzati: il controller Razer Junglecat è in vendita (anche su Amazon) al prezzo di 119,99 euro mentre il Razer Raiju Mobile costa 149,99 euro ed è disponibile anche su Amazon. Google Stadia invece è disponibile sul sito ufficiale e tramite l’app Google Stadia su Google Play.