Il visore Apple di realtà aumentata può essere senza fili con WiGig a 60GHz

La multinazionale di Cupertino potrebbe sfruttare il nuovo standard WiGig a 60GHz per il suo visore di realtà aumentata, dispositivo sul quale Apple sta lavorando ormai da diversi anni: Macitynet lo aveva già rilevato quando è emersa la prima anticipazione che gli iPhone 12 supporteranno la tecnologia 802.11ay per collegamenti wireless super veloci a corta distanza.

Per il momento questo possibile scenario di impiego da parte di Apple non è indicato dagli analisti ma dagli osservatori, semplicemente prendendo in considerazione le specifiche tecniche e le funzioni possibili grazie allo standard IEEE 802.11ay, sigla tecnica della tecnologia WiGig di ultima generazione che sarà finalizzata entro la fine di quest’anno. A differenza del primo standard WiGig di diversi anni fa che funzionava su una singola banda e per distanze ridottissime, il nuovo 802.11ay aumenta il raggio d’azione e permette di fondere 4 bande di streaming insieme per arrivare a trasmettere in linea teorica fino a 176 gigabit al secondo. Questa portata è simile a quella del collegamento HDMI 2.1, più che sufficiente per ricevere e trasmettere più flussi video 4K, audio, rilevamenti da sensori e altro ancora, il tutto con latenza bassissima.

La prima versione di WiGig a 60GHz non ha riscosso successo, ma le prestazioni sensibilmente migliorate e la tendenza verso dispositivi e stili di vita completamente wireless, sono condizioni ideali per il possibile successo del nuovo standard 802.11ay. In effetti l’obiettivo del nuovo WiGig è quello di sostituire anche i collegamenti fisici e via cavo su corta distanza, anche per dock, monitor e display e altre applicazioni, accessori e periferiche che richiedono prestazioni elevate.

Naturalmente Apple potrebbe sfruttarlo per migliorare il trasferimento diretto tra iPhone, iPad e Mac con AirDrop, ma ampiezza di banda, velocità e bassa latenza permetterebbero di costruire un visore Apple di realtà aumentata WiGig molto più leggero e anche meno costoso, come ora rileva anche Macworld. Questo perché processore, memoria e altre componenti hardware non devono essere installati nel visore, ma possono essere sfruttati a distanza quelli già presenti nell’iPhone nella tasca dell’utente o in un Mac nella stessa stanza.

L’ipotesi è intrigante e anche possibile, ma le tempistiche al momento rimangono incerte: occorre attendere ulteriori anticipazioni o prove dirette per confermare la presenza di WiGig 802.11ay su iPhone 12. Per quanto riguarda invece il visore Apple di realtà aumentata è già stato dato in arrivo diverse volte negli ultimi anni: le ultime indicazioni puntavano al 2020, altri purtroppo fino al 2023.

