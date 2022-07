realme C30, lo smartphone entry-level a righe

Non ha più bisogno di presentazioni. Il brand realme è tra quelli in più rapida crescita in Europa. La società oggi presenta ufficialmente uno smartphone entry-level, realme C30, dal particolare design.

Si tratta di uno smartphone piuttosto economico, sotto la soglia dei 140 euro, ma non rinuncia a caratteristiche importanti e a un design davvero originale. In particolare, lo smartphone offre un pattern posteriore a righe verticali che cattura l’attenzione a prima vista. Come sempre, realme continua ad abbracciare il motto “Dare to Leap”.

A livello tecnico lo smartphone si fregia del processore Unisoc T612 e di memorie UFS 2.2. Questo binomio ha consentito a realme C30 di ottenere un punteggio di 224.233 su benchmark AnTuTu. Inoltre, C30 è dotato di Ultra-Fast Storage (UFS) 2.2 in grado di fornire una velocità di lettura e scrittura dei dati il doppio più veloce rispetto a eMMC 5.1. La tecnologia UFS 2.2 si trova principalmente su modelli di smartphone di fascia medio-alta.

A livello di autonomia il terminale propone una batteria da ben 5000mAh. Progettato per essere uno degli smartphone entry-level più eleganti, realme C30 è spesso 8,5 mm. Nonostante lo spessore così ridotto, come già anticipato, realme C30 propone al suo interno una batteria da 5000mAh, che può durare fino a 35 giorni in standby.

Prezzi e disponibilità

realme c30 in configurazione 3+32 GB è disponibile in 3 varianti di colore: Lake Blue, Bamboo Green e Denim Black. Il terminale sarà in vendita a partire da oggi, 25 luglio, al prezzo di 139,99 euro. Su Amazon trovate tutti gli smartphone di realme direttamente a questo indirizzo.

