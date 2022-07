WhatsApp per iOS mostrerà presto gli ex partecipanti ad una chat di gruppo

WhatsApp ha lavorato molto, e continua a farlo, per implementare nuove funzioni alle chat di gruppo. Dapprima ha ampliato il numero di partecipanti massimi, dopo si è concentrata sulla funzione per abbandonare silenziosamente un gruppo. Adesso, la società vuole portare un’altra funzione per i gruppi, questa volta per rintracciare gli ex partecipanti.

Come notato da WABetaInfo, dopo aver iniziato lo sviluppo di questa funzione per l’app Android, l’azienda si è messa al lavoro per portare la funzionalità su iPhone. Con la funzione Partecipanti passati, gli utenti WhatsApp saranno in grado di vedere chi ha lasciato o è stato rimosso da un gruppo negli ultimi 60 giorni.

La pubblicazione ha spiegato come probabilmente funzionerà questa novità:

Ci sarà una nuova opzione visibile nella parte inferiore dell’elenco dei partecipanti al gruppo in un aggiornamento futuro che consente alle persone di visualizzare chi ha partecipato al gruppo in passato. Grazie a questa nuova opzione, sarà più facile tenere traccia di chi ha lasciato un gruppo WhatsApp. Sfortunatamente, sembra che questo elenco sarà visibile a tutti nel gruppo, non solo agli amministratori del gruppo, ma si noti che poiché questa funzione è in fase di sviluppo, il modo in cui funziona potrebbe cambiare prima del rilascio

Tra gli altri aggiornamento recenti alla piattaforma, ricordiamo che WhatsApp ha iniziato a implementare la seconda iterazione delle reazioni, consentendo agli utenti di reagire a un messaggio con qualsiasi emoji. Inoltre, l’azienda ha finalmente reso disponibile la possibilità di trasferire la cronologia delle chat Android all’app iOS tramite l’app Passa a iOS.

Questa era sicuramente una delle funzionalità più richieste, che ha impiegato parecchi anni per essere implementata nella sua forma attuale. Adesso, gli utenti che intendono migrare da un telefono Android a un iPhone (e viceversa), saranno in grado di mantenere tutta la loro cronologia delle chat.