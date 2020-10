Non ci sarà HomePod 2 nel 2020 ma è in arrivo HomePod mini

Le anticipazioni su Apple circolano sempre, ma con l’arrivo degli inviti e la conferma della presentazione del 13 ottobre ora fioccano le previsioni su quello che sarà presentato e cosa invece no: secondo un leaker non ci sarà un HomePod 2 2020 ma il lancio di HomePod mini è vicino.

L’accelerazione della multinazionale di Cupertino nel campo dei dispositivi audio è prevista da tempo. Insieme ai nuovi iPhone 12 dovrebbero arrivare le prime cuffie attese con il nome di AirPods Studio, oltre a uno speaker smart più piccolo ed economico, un dispositivo pensato per incrementare le vendite del non fortunato HomePod di prima generazione. Apprezzato per la qualità audio di riproduzione, meno invece per le funzioni smart e per il prezzo sostenuto rispetto ai concorrenti.

In questo articolo pubblichiamo un rendering realizzato da un designer che mostra il possibile aspetto di un HomePod più grande e di HomePod mini. Ricordiamo che le aspettative per un nuovo HomePod 2 2020 si sono rafforzate nel mese di aprile, quando Apple ha ampliato sensibilmente lo sconto del 50% per i dipendenti per acquistare fino a 10 HomePod, invece del precedente limite di due dispositivi. Una promozione che secondo diversi osservatori puntava a eliminare le scorte in vista di un nuovo modello.

In ogni caso secondo quanto rivela il leaker che si firma Komiya almeno per quest’anno non ci sarà una versione rivista e migliorata HomePod 2. Attese invece diverse novità su software e funzioni, con l’introduzione del supporto dei servizi streaming terze parti. Altri sperano ancora in un potenziamento delle funzioni smart per la casa, oltre all’espansione di Siri in altre lingue e nazioni per commercializzare HomePod mini anche dove non è ancora mai arrivato il primo HomePod, Italia inclusa.

Ma nell’evento Apple del 13 ottobre non ci saranno solo iPhone 12 e novità audio. Secondo le anticipazioni che circolano da mesi, rafforzate da nuovi indizi, vedremo anche gli smart tag trova tutto AirTag, forse i primi Mac con processore Apple Silicon.

