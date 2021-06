Apple Watch Serie 5, le foto del modello in ceramica mai lanciato

Apple ha preso in considerazione l’idea di offrire una versione nera di Apple Watch Serie 5 in ceramica, secondo le immagini che circolano in queste ore su internet. Quello mostrato nelle foto che riportiamo in questo articolo, è un prototipo di Apple Watch Edition Serie 5 in ceramica nera. Sono state diffuse e su Twitter dal collezionista e divulgatore di prototipi noto come “Mr. White”, che mostra un prototipo di Apple Watch con cassa in ceramica nera, insieme alla versione in ceramica bianca.

Apple Watch Edition Series 5 in ceramica non è mai stato reso disponibile in un’opzione di colore nero, essendo disponibile solo in una finitura bianca lucida. Apple ha commercializzato Apple Watch Edition in ceramica bianca come opzione di fascia alta a partire da 1.249 dollari.

All’epoca, Apple lodava l’involucro in ceramica, pubblicizzandolo come forte, leggero e resistente ai graffi, quattro volte più duro della finitura in acciaio inossidabile.

La finitura in ceramica nera mostrata nelle immagini sembra molto simile ad Apple Watch in acciaio inossidabile Space Black e, sebbene sia di colore leggermente più chiaro, non è irragionevole ipotizzare che la somiglianza delle finiture potrebbe essere stato il vero motivo per cui Apple abbia deciso di non produrre Apple Watch con cassa in ceramica nera.

Apple ha introdotto un Apple Watch Edition in ceramica con la Serie 2, per poi offrire un’opzione in ceramica con la Serie 3. Sebbene non esistesse Apple Watch Edition in ceramica per i modelli della Serie 4, Apple ha rilanciato il modello in ceramica bianca di fascia alta con la Serie 5. Con l’ultimo Apple Watch Series 6, invece, Apple ha preferito rinunciare al modello in ceramica, con i modelli Edition dotati solo di un involucro in titanio più economico.

Chissà che con Apple Watch 7 la multinazionale di Cupertino possa riportare sul mercato una Edition in ceramica.