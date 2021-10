Vuoi diventare tecnico Apple? Regione Lombardia ti rimborsa!

Grazie al bando Formazione Continua di Regione Lombardia è possibile partecipare ai corsi: sistemista Apple per certificazione ACSP (Apple Certified Support Professional) e il Corso tecnico Apple per riparazione iPhone e Service Fundamentals e venire rimborsati dell’intera quota spesa, iva esclusa.

Apprendere nuove competenze, o, adattare le proprie competenze a un contesto lavorativo in continua evoluzione, è un obiettivo ambizioso e necessario per mantenere alta la competitività delle imprese e valorizzare il capitale umano. Riallineare le competenze professionali alle richieste emergenti del mercato del lavoro non è però un compito semplice, tantomeno economico. Il mancato allineamento di competenze (o skills) tra ciò che viene offerto nel mercato e ciò che viene richiesto dallo stesso è, nel lungo periodo, altrettanto gravoso però. Questa divergenza tra domanda e offerta di skills, oltre ad avere un costo, ha un nome: skill mismatch. Un esempio particolarmente evidente di skill mismatch si ha in presenza di un tessuto produttivo che non riesce a reperire forza lavoro qualificata per le proprie attività (si tratta in gergo di skills shortage, un sottocategoria di skill mismatch).

Secondo l’indice elaborato da Boston Consulting Group per misurare lo skill mismatch, l’Italia si troverebbe in 34esima posizione, con una percentuale di forza lavoro pari al 9,9% interessata da qualche forma di skill mismatch.

Per ridurre la divergenza tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro ci sono ricette pubblico-private diverse. Regione Lombardia, ad esempio, tramite il bando Formazione Continua eroga voucher ad aziende e liberi professionisti che incentivano la fruizione di corsi di formazione mirati all’accrescimento delle competenze della forza lavoro occupata nel territorio lombardo.

Formazione Continua ed Espero

Ad oggi molti dei percorsi di formazione professionale inseriti nel catalogo proposto da Espero sono finanziabili tramite il Bando Formazione Continua.

Da novembre 2020 ad oggi Espero ha visto approvati 56 voucher di cui 22 destinati a liberi professionisti e 34 ad aziende, per un valore complessivo rimborsato di 83800 euro.

Ciascun destinatario può fare richiesta di un voucher formativo fino ad un massimo di € 2.000 (ogni impresa ha invece a disposizione un importo massimo di € 50.000 spendibili su base annua).

Nella data del 31 dicembre 2021 è fissata la scadenza per poter fare richiesta dei voucher formativi, salvo, ovviamente, esaurimento dei fondi.

Attingere alla formazione finanziata, in questo caso attraverso un rimborso, è un ottimo metodo per imprese e liberi professionisti per ottenere la giusta formazione e accorciare così le distanze fra le skills che si hanno e quelle che si dovrebbero possedere. I corsi offerti da Espero hanno già aiutato molti professionisti inseriti in imprese ad aumentare la propria produttività e a realizzare al meglio il proprio potenziale.

Formazione Continua e mondo Apple

Espero è dal 1991 centro autorizzato Apple, e, nell’arco di 30 anni di attività, ha formato centinaia di professionisti di successo. Tra i corsi Apple di Espero più richiesti da imprese e privati, e per i quali è possibile richiedere un voucher Formazione Continua trovi: il Corso sistemista Apple per certificazione ACSP (Apple Certified Support Professional) – Formazione Continua

e il Corso tecnico Apple per riparazione iPhone e Service Fundamentals – Formazione Continua

Questi due percorsi ti permettono, tra le altre cose, di essere in grado di lavorare in aziende system integrator o centri di riparazione Apple-Authorized.

Il tempo a disposizione per la richiesta di voucher Formazione Continua si sta però riducendo; mettiti subito in contatto con il nostro team per capire come muovere i tuoi prossimi passi e ridurre il tuo skill mismatch oggi.

