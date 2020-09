Nelle recensioni Apple Watch SE spicca il rapporto prezzo qualità

Insieme alle prime recensioni del nuovo modello di punta, sempre dagli USA arrivano anche le prime recensioni di Apple Watch SE nelle quali questo emerge come l’indossabile Apple da comprare a patto però di un compromesso con le funzioni per salute e benessere.

Non che queste siano assenti, tutt’altro: c’è il rilevamento della caduta, la misurazione del battito cardiaco inclusi gli avvisi per valori al di fuori dalla norma e potenzialmente pericolosi, presenta anche gli avvisi in ambienti eccessivamente rumorosi. Chi acquista questo modello deve e può rinunciare alla funzione ECG di elettrocardiogramma e alla misurazione dell’ossigeno nel sangue.

Ma gli utenti che per età e salute possono evitare questo tipo di sensori, si tratta di un ottimo acquisto perché esteticamente e anche a livello funzionale, il “piccolo” Apple Watch non ha nulla da invidiare, come rileva Gizmodo, ai modelli top in circolazione, inclusi Watch 5 e il nuovo top Watch 6.

Infatti la presenza del processore Apple S5, lo stesso impiegato nel modello top del 2019, assicura prestazioni elevate, l’autonomia è identica se non potenzialmente superiore a Watch 5 perché a differenza di questo lo schermo non è sempre acceso ma si attiva quando l’utente alza il braccio. Le testate che hanno potuto provarlo in anteprima hanno avuto pochissimo tempo dalla presentazione per verificare l’autonomia effettiva sul campo e su questo si tornerà a parlare più estesamente nei prossimi giorni.

Secondo diverse recensioni Apple Watch SE, per estetica e design, somiglia moltissimo al più costoso e accessoriato Watch 6. Ma se questo è il modello consigliato per chi può o vuole rinunciare ai sensori e alle funzioni per la salute più sofisticate, soprattutto per ragioni di prezzo, allora il concorrente numero uno è e rimane Apple Watch 3, come rileva Tom’s Guide, che in Italia parte da solamente 229 euro. Invece per portare a casa Apple Watch SE in consegna ai primi che lo hanno preordinato e nei negozi da venerdì 18 settembre, si parte da 309 euro a salire in base a modello e cinturino.

Tutte le novità presentate da Apple nell’evento del 15 settembre sono riassunte in un solo articolo di macitynet. Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mace Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur, Apple Watch 7 e tvOS 14 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.