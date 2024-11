Recensione powerstation Bluetti AC50B, energia personale e versatile da portare ovunque

Pubblicità

L’ultima nostra recensione di una power station Bluetti portatile risale al 2021: in questi anni il mondo delle stazioni di ricarica si è espanso fino a diventare una commodity tra le produzioni nel campo dell’elettronica con produttori diretti e aziende che fanno un semplice rebranding di enorme quantità di prodotti provenienti dalle Cina.

Bluetti ha il vantaggio di essere una delle prime aziende ad aver creduto in questo tipo di dispositivi con una gamma che va dalla piccola powerstation ai sistemi di backup per impianti fotovoltaici casalinghi a sistemi per l’uso industriale e commerciale.

Come abbiamo detto la gamma è molto vasta e il modello che abbiamo in prova è tra quelli di partenza come capacità 448 Wh, potenza continua di 700 Watt e potenza di picco di 1.000 Watt e che può funzionare anche come un UPS d’emergenza.

A bordo non troverete una marea di prese e magari, se avete un Portatile un po’ esoso dovrete servirvi di un alimentatore piu’ potente dei 65 Watt massimi erogati dalla doppia USB-C, ma l’idea di Bluetti è quella di fornire un prodotto trasportabile compatto e potente per gestire apparecchi con medio assorbimento.

Scordatevi quindi di collegare una Friggitrice ultrapotente o una piastra ad induzione a due fuochi, pensate invece a portarvi dietro una stazione di ricarica per computer, iPad, droni, illuminazione led, sistemi di proiezione e audio oltre che attrezzatura base per un campeggio.

Noi comunque abbiamo effettuato una serie di test per capire fino che livello può spingersi un dispositivo del genere grazie alle sue capacità di gestire carichi non propriamente stabili sopra i 700W o con sbalzi di assorbimento.

Unboxing, Design e attivazione

La confezione è molto spartana: trovate tutto il necesario all’interno di un cartone con poche scritte bianche, una ottima protezione del prodotto e la classica scatola in cartone che contiene gli accessori: in questo caso i cavi di collegamento alla rete o all’auto e la vite per la messa a terra.

L’aspetto è ovviamente plasticoso ma il prodotto da un’ottima sensazione di solidità confermata anche dalla consistenza della maniglia ricavata “scavando” nella parte superiore del dispositivo dalla parte opposta del frontale.

Agevole l’impugnatura e il trasporto grazie alle dimensioni e al peso ridotto: questo infatti è il modello intermedio delle Powerstation personali di Bluetti e i 6,7 Kg sono ancora accettabili e comodi se non dovete fare chilometri di cammino. Per una powerstation da campeggio itinerante è consigliabile il modello AC2A. (si veda la tabella sotto).

Veniamo alla distribuzione delle prese su AC50B: Sul fronte troviamo una sola presa 220V di tipo Schuko invece delle due da 110V del modello USA, abbiamo quindi da sinistra a destra: coperte da sportellini in gomma una presa per pannelli fotovoltaici 12-28 V con massimo ingresso di 200W, una presa di uscita di tipo accendisigari da 120W, 2 porte USB-C da 65 W, 1 porta USB-A da 15 W, 1 presa CA da 700 W.

Sopra le prese USB troviamo il pulsante di accensione/attivazione dello schermo e quelli di attivazione delle sezioni DC e AC delle prese. Sul fianco destro abbiamo la presa di ricarica con a fianco la vite di messa a terra. Tra i cavi in dotazione abbiamo quello di alimentazione da AC e da Auto/DC con presa accendisigari.

AC50B ha 6 diverse modalità di ricarica: tramite normale presa di corrente, ricarcica solo solare, ricarica in auto, ricarica tramite generatore, tramite batteria B80 accessoria oppure doppia carica CA + solare.

Display e App

La AC50B si tiene sotto controllo tramite il display e tramite app BLUETTI con cui è possibile monitorare il consumo energetico e i livelli della batteria in tempo reale, personalizzare le impostazioni di ricarica per prestazioni ottimali e un livello di rumore ridotto e aggiornare il firmware per funzionalità avanzate.

Qui sotto vediamo le schermate dell’applicazione di controllo che può funzionare direttamente via Bluetooth o via Wi-Fi per il controllo remoto grazie all’iscrizione al sito Bluetti.

Alla carica!

Comoda l’opzione Turbo Charging con cui l’AC50B può caricarsi all’80% in soli 45 minuti e ricaricarsi completamente in 70 minuti: è indispensabile quando dovete partire per un viaggio e vi ricordate all’ultimo momento che dovete utilizzare energia aggiuntiva o che vi siete scordati il cavo di ricarica di auto o camion.

Non poteva mancare un sistema di “intelligenza artificiale” con cui AC50B usa l’AI-BMS per gestire costantemente lo stato di carica e scarica per un processo di ricarica ottimizzato e una durata massimizzata della batteria, riduce significativamente la perdita di potenza in assenza di carico, offrendo un tempo di funzionamento più lungo per lo stesso carico e un minore consumo di energia quando inattivo.

Nei nostri test la regolazione del’input in fase di ricarica offre un ottimo bilanciamento tra rumorisità e velocità. L’AC50B funziona a un livello di rumore estremamente basso.

ricarica silenziosa a circa 160 Watt con ventola poco rumorosa, circa 33 dB

ricarica standard a circa 265 Watt con una rumorosità di circa 36 dB

ricarica turbo a circa 560 watt e con un rumorosità di circa 45 dB, all’incirca quella di un frigorifero, è anche la rumorosità del dispositivo quando deve caricare da solo un dispositivo molto esigente in termini di consumo.

Questo tipo di gestione aiuta sia nell’uso quotidiano come UPS con la combinazione dei ridotti cicli di ricarica con il basso rumore, sia nell’uso notturno in campeggio o con un proiettore collegato: la presenza della powerstation è discreta e mai fastidiosa o invadente.

Cosa succede se ho un carico superiore a quello di targa? E’ possibile sfruttare la modalità Power Lifting, che può azionare dispositivi fino a 1.000 W, come bollitori, cuociriso: funziona con carichi resistivi puri inferiori a 1.000 W. Noi l’abbiamo provata con una piastra ad induzione di IKEA per far bollire l’acqua in una grande pentola.

La piastra non supera il livello 2 che corrisponde a circa 924 Watt massimi ma il sistema di erogazione dell’energia della power station oscillando tra 274 e 924 riesce a portare a termine il compito senza andare in protezione.

Come vedete dalla schermate della App nella galleria sopra è pure comodo gestire il flusso di energia in ingresso e in uscita così da dosare al meglio consumi e recuperi sia in auto (o camion) che attraverso la ricarica con pannelli solari.

Tutti i consumi indicati nelle tabelle fornite da Bluetti sono stati rispettati con dispositivi che impegnavano carichi equivalenti: bollitori, macchine del caffè, piccoli frigoriferi etc.

I dati:

Power Station da 448 Wh

Tipo: LiFePO₄ (Litio Ferro Fosfato)

Cicli di vita: 3.000+ cicli all’80% della capacità originale

Durata di conservazione: ricarica all’80% ogni 3-6 mesi

Sistema di gestione: MPPT Controller, AI-BMS

Capacità 448 Wh per una durata prolungata della batteria

Potenza continua 700 W, in grado di gestire carichi resistivi fino a 1.000 W

Ricarica Smart Turbo: 0-80% di capacità in soli 45 minuti

Controllo intelligente: monitora e gestisci tramite l’app BLUETTI

Supporto: garanzia di 5 anni leader del settore

Conclusioni

In queste settimane abbiamo provato AC50B sia per test specifici per il sito che nel lavoro di tutti i giorni e dobbiamo dire che la sua versatilità abbinata al peso ridotto ne ha fatto uno strumento quasi perfetto per l’uso quotidiano: quel “quasi” lo mettiamo perchè rispetto ad altri modelli della casa che abbiamo provato manca un piccolo dettaglio, la ricarica wireless sulla sommità della powerstation che avevamo trovato comodissima nell’uso pratico degli altri modelli della casa.

Per il resto nulla da eccepire: il fatto che possa arrivare a 3.000 cicli di ricarica e rimanere all’80% della capacità originale, il sistema di gestione della ricarica da più sorgenti e l’aumentata silenziosità sia in carica che in funzionamento sono un enorme passo avanti rispetto ai primi modelli che abbiamo provato solo 4 anni fa. La gestione diretta via App con Bluetooth e senza la necessità di Wi-fi rimedia alle ridotte dimensioni del display che ha l’importante dato della durata residua di dimensioni microscopiche.

A chi ci sentiamo di consigliare AC50B: innanzitutto ad utenti come noi che si scordano di caricare l’iPad o il MacBook prima di una visita in esterni e desiderano una ricarica veloce durante il viaggio, oppure che hanno necessità di mostrare filmati con un proiettore laser in pieno giorno lontani da una presa di corrente o che sono preoccupati che una caduta di corrente faccia saltare il proprio sistema di sicurezza domotico o la propria stazione di lavoro con il nuovo Mac mini e un monitor esterno.

Ovviamente lo consiglieremmo a chi fa campeggio light o occasionale con un minivan, a chi deve montare video o ricaricare un drone mentre è in viaggio o più prosaicamente vuole cuocersi un piatto di pasta per due in aperta campagna senza gas.

La ricarica in auto e quella con i pannelli vi renderanno ancora più indipendenti.

L’abbinamento con una batteria esterna B80 fa salire il prezzo e aumenta l’ingombro e sinceramente a quel punto prenderemmo un modello già più potente ma è comunque una dimostrazione della versatilità del dispositivo.

Non ci sentiremmo di consigliarla a chi fa campeggio organizzato per diversi giorni: meglio prendersi un modello più potente anche se più pesante da trasportare e tenere all’interno del camper. Per chi invece vuole solo alimentare il portatile: meglio il modello più piccolo e meno potente con una USB da 100 watt. Ma nessuno vi impedisce di usare i 700 watt CA con il vostro alimentatore originale se avete un Mac o un PC più esigente!

Pro

Prezzo aggressivo (329 € scontato) e versatilità

Peso limitato e dimensioni ridotte

Ingresso fotovoltaico da 200W e prezzo interessante con pannello portatile PV200 abbinato

Ottima gestione dei carichi anche superiori al nominale e velocità di risposta come UPS

Contro

Assente la ricarica wireless

Display minimale

Prezzo al pubblico

Il prezzo di listino di AC50B è di 449 € ma grazie alle offerte del Black Friday sia su Amazon che sul sito diretto di Bluetti (che offre pure omaggi aggiuntivi con i codici che vi riportiamo a fondo pagina) in queste settimane è di 329 €.

La batteria di espansione B80 da 806Wh costa 899 € mentre i panelli fotovoltaici sono disponibili in versione da 120 o 200 Watt.

Qui sotto trovate le combinazioni con vari modelli di pannelli fotovoltaici. I prezzi scontati con coupon si possono ottenere nella pagina di arrivo.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Per il periodo del Black Friday se acquistate direttamente dal negozio europeo Bluetti e utilizzate i coupon avrete:

con AFFBF5 = 5% per le serie battery backup per casa

BLUETTIBF5 = 5% di sconto su tutto.