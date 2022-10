Secondo Mark Gurman i nuovi iPad Pro entro pochi giorni

Apple annuncerà i nuovi iPad Poi da 11″ e 12,9″ «entro pochi giorni». A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”.

Gli iPad da 11″ e 12,9″, nome in codice J617 e J620, saranno i nuovi top di gamma, primo aggiornamento dopo gli ultimi presentati ad aprile del 2021, modelli con chip M1 e display mini-LED. Dopo un anno mezzo, Apple avrebbe deciso di integrare sui nuovi modelli il chip M2, con ovvie migliorie in termini di performance e forse anche nuove funzionalità di ricarica.

Dal punto di vista del design, non dovrebbe cambiare molto e il sito Macrumors riferisce che non sono attesi cambiamenti rilevanti. Secondo precedenti indiscrezioni, i nuovi iPad dovrebbero vantare il supporto alla ricarica MagSafe e forse – ma non è sicuro – la ricarica inversa, permettendo di ricaricare un iPhone o gli AirPods collocando questi ultimi sul retro del tablet.

Per l’uscita dei nuovi iPad non sono previsti eventi dedicati ma Apple dorebbe limitarsi a diramare dei semplici comunicati stampa. Prima di fine mese dovrebbe arrivare anche iPadOS 16; il nuovo sistema operativo per iPad quest’anno non è stato rilasciato in concomitanza alla nuova versione di iOS, per via di alcuni bug che hanno costretto Apple a rinviare l’uscita.

Tra le novità di iPadOS: un’esperienza di multitasking completamente nuova grazie a Stage Manager e al supporto esteso di monitor esterni, nuovi modi di collaborare in Messaggi, grandi aggiornamenti in Mail e Safari, la Libreria foto condivisa di iCloud, funzioni professionali come la Modalità Riferimento e Zoom schermo, e molto altro.

Apple avrebbe in cantiere anche nuovi Mac ma questi dovrebbero arrivare successivamente ai nuovi iPad.

Anche macOS Ventura, nuova versione del sistema operativo per Mac, dovrebbe arrivare in concomitanza al rilascio di iPadOS 16.1.

