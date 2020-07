Recensione Notebook KUU K2: elegante, leggero e ultraeconomico

I produttori cinesi sono sempre più agguerriti con le loro offerte per i notebook e non fa eccezione questo notebook KUU K2 che abbiamo avuto modo di provare, una macchina con processore Celeron 4115, 8GB di RAM e unità SSD che offre un più che ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Di seguito le caratteristiche e le nostre impressioni.

Confezione

La macchina arriva in una anonima scatola di cartone all’interno della quale troviamo il notebook vero e proprio icollocato in un sacchetto, l’alimentatore, l’adattatore per la spina italiana e gli adesivi per la tastiera con i vari layout internazionali (incluso quello italiano).

Le dimensioni sono: 32x22x1,6cm, il peso è di 1350g. Esteticamente la macchina si presenta con una elegante colorazione rame chiaro; sul retro c’è il logo del produttore; sulla parte sinistra abbiamo la porta dell’alimentatore, una porta USB-C e una micro HDMI (per il collegamento del computer ad uno schermo o una TV); sulla destra abbiamo il lettore di memory card, jack per cuffia e porta USB 3.

Aperto il coperchio si presenta lo schermo opaco da 14,1″ (IPS con risoluzione FUll HD di 1920×1080) con rapporto 3:2, angolo di visualizzazione di 178°. I colori sono leggermente sotto tono ma la luminosità è ottima e la visuale perfetta anche in ambienti molto illuminati La webcam (0.9MP) è posizionata nella parte superiore al centro del bordo del display e sulla parte superiore del bordo è possibile selezionare una modalità “privacy” per attivare/disattivare al volo la webcam. La qualità della webcam non è elevatissima ma non è male se le condizioni di luminosità sono buone.

L’unità SSD nM.2 non è un fulmine ma è veloce (261 MB/Sec in scrittura e 267 MB/Sec in lettura nei nostri test). Noi abbiamo provato la versione con unità SSD da 256GB ma il notebook è disponibile anche nella variante con unità SSD da 512GB.

Al centro abbiamo un grande trackpad (preciso e facile da usare); la tastiera è retroilluminata e i tasti sono comodi e di dimensioni standard. Non c’è un tastierino numerico ma il trackpad si può trasformare in tastierino.

Altre caratteristiche tecniche

Il processore è un Intel Celeron “Gemini Lake” J4115 con processo costruttivo a 14nm; offre 4 core e supporta 4 thread; la frequenza base è 1.8GHz ma con il Turbo Mode arriva a 2.5GHz. La grafica è l’Intel UHD Graphics 600, in grado di riprodurre anche video in 4K a 60 Hz con una profondità di colore a 10 Bit.

La RAM di serie è 8GB (DDR3), è integrato il supporto per reti Dual WiFi 2,4 GHz / 5,0 GHz, il Bluetotooth 4.1 ed è presente un fulmineo lettore di impronte digitali (sul pulsante di accensione) riconosciuto automaticamente da Windows nella fase di setup iniziale (utilizzbile dunque per ottenere l’accesso al dispositivo con Windows Hello).

La batteria (5000mmAh) offre autonomia rapportata al tipo di processore: tipicamente 12 ore in standby e poco più di 4 ore di utilizzo medio. La ricarica completa nei nostri test ha richeisto circa 2 ore per terminare. Gli speaker sono piccoli e tendono a riprodurre di più le frequenze medie ed alte; il volume è buono ma non eccessivamente alto. L’audio catturato dal microfono è di qualità più che sufficiente per videoconferenze e simili.

Prestazioni

Le prestazioni sono in linea con quanto possibile dai processori Celeron. I benchmark con Geekbench hanno evidenziato un punteggio di 415 nei test single-core e di 1440 in quelli Multi-core. prestazioni non elevate ma, tenendo conto del prezzo di vendita, più che adeguate alla fascia di utenza alla quale si rivolge il prodotto. Quando si cominciando ad avere tante applicazioni aperte in background si nota qualche rallentamento, ma per un utilizzo “casalingo” o scolastico le prestazioni sono adeguate; il notebook NON è invece adatto al gaming con giochi di nuova generazione o nell’ambito di applicazioni di editing foto/video.

Conclusioni

Il prezzo non deve ingannare: la macchina è bella da vedere, sembra robusta e offre tutto quello che uno studente o un professionista non troppo esigente desidera. Certamente non è una macchina adatta per lavorare con applicazioni “impegnative” ma per la gestione della posta elettronica, la navigazione sul web, il semplice uso di applicazioni Office, per guardare un film in streaming e cose di questo tipo, è più che perfetta. È adatta per chi è alla ricerca di una macchina economica per lavorare in smart working ma non vuole spendere troppo per acquistare un notebook con il quale lavorare.

Pro

Silenziosa (design fanless)

Lettore impronte

webcam con modalità privacy

Contro

Tastiera con layout internazionale ma nella confezione sono presenti adesivi con il layout italiano

Non previsto accesso al telaio interno per sostituire componenti

Prezzo al pubblico

Il vero punto di forza del Kuu K2 è il prezzo di vendita. Nel momento in cui scriviamo è offerto a 293,77 euro su Gearbest (prezzo comprensivo di spedizione), offerta più che interessante per avere un notebook con case in alluminio e prestazioni più che sufficienti per un utilizzo “domestico”, per attività di svago o sfruttare applicazioni di produttività.