Recensione SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-C, tutto lo spazio che vi serve nell’unghia di un dito

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-C è l’unità portatile mista USB-A e USB-C completamente in metallo e piccola, molto piccola, probabilmente tra le più piccole unità al mondo, se non altro la prima (a memoria di chi scrive) ad arrivare allo spazio di 1 TB, come abbiamo già spiegato nella nostra anticipazione di qualche giorno fa.

1 TB corrisponde a tanto spazio, tantissimo se pensiamo che la maggior parte dei computer in commercio ha la metà se non un quarto dello spazio disponibile su SSD o Hard Disk, per cui vale la pena non solo soffermarsi sulle qualità dell’hardware, ma anche sul suo utilizzo intrinseco.

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-C, la recensione

Chiavetta in olio d’oliva

Chi se la ricorda la vecchia pubblicità “170 grammi di bontà in olio di oliva”, famosa negli anni ottanta? Non che c’entri con la chiavetta, ma il parallelismo qui ci sta: 1 TB di spazio in 3×1 cm, una cosa a cui sino ad oggi non eravamo abituati.

Si parte da questa considerazione per valutare un prodotto che comunque riserva parecchie sorprese, ma che più di tutto cambia ancora un po’ la nostra considerazione di spazio e di gestione dei documenti.

Interamente in metallo

Contattati dalla casa madre, siamo stati tra i primi in assoluto ad avere in prova il modello più capiente: la forma è arrotondata, con angoli smussati per non dare fastidio in tasca e un peso, 12 grammi dovuto all’intera costruzione in metallo.

Molto sobria e con un look particolarmente business, la chiavetta riporta un connettore USB-C da un lato e USB-A dall’altro, con una linguetta protettiva che ruota manualmente, lasciando libero uno o l’altro.

Un piccolo foro nella linguetta permette di agganciare una cordicina (non inclusa): secondo noi questo dettaglio è vitale, perché la chiavetta è piccola e c’è la possibilità di perderla, senza un laccio.

Prestazioni

La chiavetta arriva, come è usanza, nel formato FAT32: perfettamente leggibile da macOS, Windows e praticamente qualsiasi apparecchiatura che abbia un connettore USB, presenta alcuni limiti che è bene sottolineare.

Questo formato supporta documenti con peso massimo sino a 4GB e offre prestazioni limitate sia su macOS che su Windows, ma potendo così funzionare anche su autoradio, TV e altri device.

Noi abbiamo effettuato delle prove sia in questo formato che inizializzando la chiavetta anche nel più efficiente HFS+, con prestazioni migliori ma in questo caso limitando l’utilizzo ai soli Mac.

I dati, rilevati utilizzando AJA System Test, parlano di misure di lettura e scrittura buone, superiori a moltissime unità in commercio (anche se non tra le più veloci in assoluto, ma la velocità non è tra le priorità di questa unità) e paragonabili ad esempio ad un disco meccanico USB.

I dati tra l’altro sono molto simili sia utilizzando il connettore USB-C che quello USB-A: le cose sono migliorate in scrittura utilizzando il formato HFS+ di un buon 20% rispetto al FAT, ogni utente a questo punto può valutare se interessa di più la velocità o la compatibilità.

Utilizzo

Benché l’unità sia disponibile con tagli a partire da 32 GB, è chiaro che le attenzioni si concentrino sui tagli più grandi, 512 GB e 1 TB.

Portare al collo uno spazio così grande cambia il paradigma della chiavetta USB, sino ad ora per chi scrive rimasta più che altro una unità di trasporto di documenti, da un posto all’altro quando non c’era una rete disponibile, oppure quando la rete c’era ma serviva non intasarla o in movimento.

Tra l’altro con l’arrivo degli iPad Pro con connettore USB-C l’uso di questi dispositivi diventa più importante, perchè gli iPad sono in grado di gestire attivamente le chiavette (nel formato macOS Extended journaled, FAT32 e XFAT, sia in lettura che in scrittura) e il passaggio dei dati con un Mac più semplice, specie per archivi di grandi dimensioni.

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-C invece offre uno spazio sufficiente a memorizzare un intero archivio, un backup (Time Machine riconosce perfettamente l’unità), una selezione di documenti di costante utilizzo (una enorme libreria musicale, un archivio fotografico, una esportazione di sicurezza di un database) che possono essere usati in modo attivo (direttamente sulla chiavetta) oppure copiati alla bisogna nel disco principale ogni volta se ne ha la necessità.

Dal nostro punto di vista però un device del genere non può e non deve diventare il sistema principale di archiviazione: i dati registrati al suo interno devono stare anche in un altro posto (questo in senso generale, mai lasciare un dato in un posto solo) perché la chiavetta è piccola, si può perdere e ovviamente in quanto portatile è più soggetta ad urti e intemperie di qualsiasi Hard Disk o SSD esterno, che tipicamente è più protetto, anche se ovviamente SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-C è molto più comoda.

Sostenibilità

La forma interamente in metallo si sposa bene quando in viaggio, non teme gli urti e la linguetta protettiva funziona bene ed è comoda da usare, dato che offre una presa migliore rispetto alla chiavetta nuda.

Se usata con computer in metallo, come il nostro Mac mini 2018, dopo un po’ tende a scaldare un po’, molto se usata in modo intenso (il metallo è un ottimo conduttore di calore, per cui se il Mac si scalda, il calore passa in parte alla chiavetta) ma se avete un cordicino il problema non sussiste.

Il prezzo è un po’ più alto della media, più alto ad esempio del precedente modello rispetto al quale però ha un sistema di switch del connettore migliore e più sicuro, oltre ad essere anche più veloce).

Detto fatto, nei tagli da 512 GB la competizione è un po’ più scarsa mentre da 1 TB praticamente assente, seppure il mercato presenti alternative molto economiche di chiavette di questo taglio che però alla fine risultano device non utilizzabili, in quanto l’altissimo grado di compressione delle memorie rende inutilizzabile il prodotto (non metteremo nessun link di questi esempi, preservando i lettori da una cattiva tentazione).

Da qui si capisce lo sforzo di SanDisk di presentare una chiavetta sino a 1 TB con prestazioni adatte ad un pubblico esigente.

Considerazioni

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-C è un buon prodotto, con un ottimo look e una ampia compatibilità nel mercato. Nei tagli piccoli e medi rappresenta, come è tradizione SanDisk, un esempio di qualità mentre nei tagli più grandi una grande opportunità per tutti, ad un prezzo importante dato anche dall’unicità del prodotto.

Esistono, da sempre, unità così grandi proporzionalmente più economiche, (molto) più veloci e anche (molto) più capienti ma nessuna di queste si porta tranquillamente al collo o nella tasca della camicia.

Pro:

• Realizzazione in metallo

• Comoda e abbastanza veloce

• Tagli sino a 1 TB

Contro:

• Con computer in metallo occasionalmente si scalda tanto

• Il taglio da 1 TB ha un prezzo importante

Prezzo:

• 32 GB 19,99 Euro

• 64 GB 29,99 Euro

• 128 GB 48,99 Euro

• 256 GB 82,99 Euro

• 512 GB 138,99 Euro

• 1 TB 301,99 Euro

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-C e tutti i prodotti Western Digital e SanDisk sono reperibili presso i centri commerciali e i negozi di informatica della penisola.

Ulteriori informazioni presso il sito ufficiale di Western Digital, dove è anche possibile effettuare l'acquisto, oltre che su Amazon.it.

