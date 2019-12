Recensione Ugreen 70411, l’hub USB-C leggero e super-compatto

Nelle scorse settimane abbiamo avuto l’opportunità di provare Ugreen 70411, un hub USB-C completo della gran parte di connessioni utili per utilizzare a pieno un computer di ultima generazione ma per espandere anche le capacità di iPad Pro e di tutti quegli smartphone e quei tablet che dispongono di un’unica porta USB-C. Vi raccontiamo com’è andata.

Com’è fatto

Le peculiarità di questo accessorio sono principalmente due: compattezza e leggerezza. Si impugna in una mano (nello specifico misura 11,5 x 3,6 centimetri ed è spesso appena 1,2 centimetri) e nonostante sia costruito in robusto alluminio spazzolato pesa appena 60 grammi.

La forma è rettangolare, i bordi sono sagomati e parte della struttura interna è realizzata in policarbonato, riconoscibile ad occhio perché di colore nero, mentre l’alluminio che riveste il resto del guscio ha una sfumatura che vira dal grigio al violetto in base al tipo di luce incidente.

Da una delle due estremità sporge un cavetto lungo all’incirca 15 centimetri che termina con la spina USB-C irrobustita da un’ampia copertura costruita con lo stesso policarbonato e il medesimo alluminio dell’hub. La costruzione del connettore è eccellente in quanto si tratta di un unico pezzo stampato in metallo mentre molto spesso invece il connettore di accessori di qualità inferiore sono costruiti mediante la piegatura di una lamina di alluminio.

Ugreen 70411 presenta all’altra estremità il lettore di schede SD ed un secondo per le microSD mentre lungo uno dei due profili si trovano le restanti porte: due USB-A tradizionali con tecnologia 3.0, una presa HDMI e una porta USB-C con tecnologia Power Delivery che consente di ricaricare il dispositivo al quale viene collegato l’hub.

Il contenuto della confezione è molto scarno: avremmo ad esempio apprezzato la presenza di un sacchetto per proteggerlo durante il trasporto (alcuni concorrenti ce lo mettono): qui non c’è quindi è bene organizzarsi autonomamente per allungargli la vita in contesti come questo.

Come va

Uno dei maggiori pregi di Ugreen 70411 risiede nella capacità della presa USB-C passante: è infatti capace di gestire fino a 100 W di potenza, il che significa che con il nostro ultimo acquisto, un MacBook Air 13” versione di luglio 2019 preso tra i ricondizionati Apple, non ci sono stati problemi di alimentazione neanche con l’hub nella sua massima condizione di utilizzo possibile, ovvero con tutte le porte occupate e in funzione.

Questo computer infatti ha bisogno di 30 W per essere ricaricato e anche collegando contemporaneamente un iPad e un iPhone all’hub, siamo comunque riusciti a ricaricarli tutti e tre alla massima potenza semplicemente collegando alla presa USB-C passante di Ugreen 70411 un alimentatore da 100 W con Power Delivery (ma in realtà, facendo due rapidi conti, ne sarebbe bastato anche uno da 60 W).

Unica nota da segnalare: in questo contesto l’hub si è scaldato parecchio ma è comunque riuscito a dissipare adeguatamente il calore senza interferire con la velocità di carica o con il collegamento dei dispositivi in gestione.

Per il resto, le due prese USB-A come dicevamo sono di tipo 3.0 e supportano la trasmissione dati fino a 5 Gbps, mentre l’HDMI può gestire monitor con risoluzione fino a 4K a 30 fps.

C’è infine un’altra caratteristica, segnalata dal produttore, che però non abbiamo potuto verificare perché non possediamo gli accessori necessari per poterla mettere alla prova. Per completezza vi alleghiamo comunque la dicitura che abbiamo trovato sul manuale utente: «L’interfaccia USB 3.0 presente nella maggior parte degli hub usb-c interferisce con i dispositivi wireless a causa di frequenze simili ai 2.4 Ghz. Il nostro hub è equipaggiato con i chip più recenti per ridurre al minimo le interferenze e garantire il regolare funzionamento del mouse, della tastiera e dei dispositivi Bluetooth wireless».

Conclusioni

L’hub USB-C è un accessorio indispensabile per chi possiede un dispositivo di recente generazione e questo di Ugreen è un ottimo compromesso tra qualità costruttiva, capacità, potenza supportata e soprattutto per il prezzo, specialmente se lo si raffronta ad altri hub che offrono le medesime capacità di gestione dell’energia in ingresso.

Prezzo

Ugreen 70411 è in vendita su Amazon a soli 25,99 euro.

Pro

Gestisce fino a 100W di potenza dalla presa USB-C passante

Super tascabile

Tutte le porte più utili al posto giusto

Ottima costruzione

Contro