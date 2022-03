Recensione WD My Cloud EX2 Ultra, ibrido perfetto per gli utenti evoluti, con qualche attenzione

Wester Digital ci riprova con questo WD My Cloud EX2 Ultra, un device pensato per l’utente privato evoluto, un ibrido vero e proprio tra un NAS classico e un cloud privato, con un sistema operativo semplice ma con interessanti spunti.

Cloud privato e pubblico

Prima di dettagliare quanto c’è da dire su questo WD My Cloud EX2 Ultra meglio chiarire il concetto che sta alla base non tanto della tecnologia, ma dell’approccio che ha questo device, in modo che il lettore sappia esattamente di che cosa si sta parlando.

Quando si parla di Cloud “puro” o “pubblico” si intende un sistema di archiviazione e condivisione puramente software, come ad esempio Dropbox o OneDrive o anche iCloud (anche se in questo ultimo caso ci sono delle specifiche differenze).

Servizi come questo sono “affittati” dall’utente con un pagamento mensile o annuale, che ha una interfaccia software e un sistema di sincronizzazione basato su hardware di terze parti, ridondato, ubificato da qualche parte, di totale responsabilità della casa madre.

il cloud privato invece è un sistema di archiviazione localizzato in una specifica sede dell’utente (in casa, in ufficio, in azienda) che ha una tecnologia pensata per condividere i documenti anche all’esterno della rete privata, tramite App o via browser, in modo molto semplice (e tipicamente senza l’uso di una VPN).

Il WD My Cloud EX2 Ultra rientra in questo secondo caso: l’hardware è di proprietà del cliente, che non paga nessun affitto mensile o annuale, e che dispone liberamente di tutto lo spazio, gestibile sia da computer che da smartphone o tablet mobile.

Attenzione però, a differenza del WD MyCloud Home, che è un vero e proprio cloud privato, nel senso che è pensato per essere usato solo da remoto, pur essendo in una rete locale, il WD My Cloud EX2 Ultra offre un utilizzo ibrido, come un NAS quando usato in locale (e da computer) e come un cloud quando usato da remoto (e comunque sempre quando da mobile).

In questo modo abbiamo un uso più morbido ed elastico, che forse necessita di qualche nozione in più ma che comunque si rende più produttivo per chi fa per passo in più del semplice backup.

Western Digital offre a listino anche un modello di NAS più classico, il WD MyCloud Pro, per chi invece ha meno interesse nella condivisione con invece maggiori necessità locali.

Estetica

La forma è quella di un monolito in plastica nera satinata, con la parte frontale caratterizzata da tre piccoli LED che indicano il funzionamento (e lo stato) dei dischi mentre in quella posteriore trovano posto due connettori USB per il trasferimento locale dei file (o un backup esterno, magari su una unità come il WD My Book Duo), un connettore Ethernet Gigabit e l’alimentazione.

Le dimensioni sono di 154,94 x 99,06 x 171,45 mm, sufficienti a contenere due dischi meccanici WD RED da 3,5″, facilmente sostituibili anche dall’utente finale in qualunque momento, grazie ad un sistema facilitato per l’estrazione, nella parte superiore.

A proposito: la parte superiore e posteriore riporta una grafica che sembra solo estetica (come si vede nelle foto in questo articolo) ma che invece è un codice morse. Tradotto, è la ripetizione delle parole PERSONAL (personale) RELIABLE (affidabile) INNOVATIVE (innovativo) SIMPLE (semplice) e DESIGN. Bella manovra di marketing trasparente!

Accensione

Il disco non ha un pulsante di accensione: pensato per restare sempre acceso, si attiva una volta inserita l’alimentazione.

La configurazione avviene tutta in rete, con il sistema operativo proprietario di WD, recentemente arrivato alla versione 5 (nei nostri test la versione era 5.20.113).

Questa interfaccia, che si ottiene accedendo in locale al WD My Cloud EX2 Ultra via browser, serve per gestire tutti i parametri, come la formattazione dei dischi, il RAID, le cartelle condivise, gli utenti e tutti i servizi (a proposito, niente AFP, da Mac si accede via SMB o FTP, segno dei tempi).

A questo punto è possibile eseguire il trasferimento dei documenti sul disco, via rete o via USB: successivamente, attivando il servizio cloud e creando un utente, il disco è reperibile, internamente e soprattutto esternamente, da browser all’indirizzo os5.mycloud.com o da App mobile My Cloud OS 5 sia da iOS che da Android.

Cloud personale

Nell’uso via cloud, da browser o via App, non è possibile intervenire sui parametri del device (è consentito solo lo spegnimento o il riavvio): il cloud è infatti pensato per la lettura, l’inserimento, la modifica e la condivisione dei file all’interno del device con l’esterno.

È possibile infatti navigare all’interno delle varie cartelle e visualizzare i file più comuni, ricavarne i metadati (se presenti), scaricarli e creare Album personalizzati da condividere con altri utenti.

Ovviamente è anche possibile condividere un singolo documento e inviarlo tramite link via mail, messaggio o in altro modo ad altri, che come altri servizi cloud, lo possono visualizzare (solo quello) anche senza avere un accesso al disco.

In una ottica di lavoro ibrido sempre più presente, una unità del genere, dove eseguire un backup dei propri dati (via Time Machine, ma in una visione condivisa meglio optare per software che eseguano un mirror dei dati, come l’eccellente Get Backup 3) può cambiare il proprio modo di lavorare e il punto di vista dell’archiviazione dei dati anche mobile.

Avere sempre a disposizione tutto, ma proprio tutto, il proprio archivio di file, a portata di clic è diverso da selezionarne una parte e sincronizzarla con lo smartphone o il tablet, per questioni di spazio.

Il WD My Cloud EX2 Ultra offre tagli che partono da 4 TB sino alla importante capacità di ben 36 TB, che sono solitamente davvero tanto per l’utente privato e anche per quello prosumer.

Non tutto è perfetto: il WD My Cloud EX2 Ultra è un bel passo avanti rispetto al fratello minore WD My Book Duo, soprattutto per l’uso come NAS ma è vero che il sistema operativo è comunque limitato, e pur offrendo servizi interessanti come Plex o altri, per essere correttamente comparato a NAS classici deve migliorare (perlomeno) la gestione delle App e un File Manager appropriato.

Inoltre, durante il backup il sistema esamina e mette a posto i file preparandoli per la parte cloud, riorganizzandola parte pubblica, ma probabilmente questo è uno sforzo importante e talvolta il NAS si è rivelato più rumoroso del previsto.

Considerazioni

Sia che consideriamo il WD My Cloud EX2 Ultra un NAS classico che un cloud privato, siamo di fronte ad un buon prodotto: non il migliore in entrambi i sensi, ma un compromesso ben riuscito per chi ama operare un po’ in un modo, un po’ in altro.

All’interno delle mura domestiche l’accesso diretto è preferibile, all’esterno soprattutto via App avere l’intero archivio a portata di clic è molto comodo, soprattutto per chi ha un iPad Pro con App professionali e necessita di un accesso ai vari file multimediali senza per questo dover usare l’archivio interno.

Il prezzo è accessibile si parte dal poco più di 300 Euro per l’unità da 4 TB potendo contare su una crescita importante sino a 36 TB (con due unità da 18 TB). Da non sottovalutare la possibilità di cambiare dischi in ogni momento, scegliendo liberamente lo spazio (ma consigliamo di usare sempre coppie identiche), potendo quindi partire con l’unità più piccola e programmando una migrazione a capacità più grandi dopo qualche anno.

Se il paragone con un NAS vero e proprio è tale solo in alcune parti, il vero concorrente a questa unità è il cloud puro, nei nomi che abbiamo citato all’inizio: qui c’è una spesa iniziale importante, e nessun abbonamento, ma crediamo che sia soprattutto la quantità di spazio, qui enorme, a disposizione dell’utente che può fare la differenza, laddove i sistemi cloud tradizionali si fermano a qualche TB, rimanendo su costi accettabili per chi non è una azienda.

Pro:

• Il vero ibrido tra NAS e cloud privato

• Semplice da usare in entrambi i casi

• Capacità sino a 36 TB

• Dischi sostituibili

Contro:

• La parte di App e servizi andrebbe potenziata

• In alcuni momenti è un po’ rumoroso

Prezzo:

• 329,99 € (4 TB)

• 419,99 € (8 TB)

• 505,99 € (12 TB)

• 649,99 € (16 TB)

• 942,99 € (24 TB)

• 1.337,99 € (36 TB)

WD My Cloud EX2 Ultra è disponibile direttamente dal sito web italiano della casa madre oppure lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it nei tagli sino a 36 TB.