Bonus rottamazione TV semplice ma attenzione ai documenti

Il passaggio ai nuovi standard digitali non è così immediato come la martellante pubblicità a riguardo vuol farvi credere (ne parliamo in dettaglio qui) ma il bonus per la rottamazione della TV è un dato di fatto e se il vostro TV è veramente molto vecchio, con pixel slavati o troppo piccolo per equipaggiarlo con una Fire TV, una Apple TV o un decoder esterno, non potete riciclarlo in qualche stanza secondaria e non ci sta in garage potete approfittare della combinazione tra sconti di fine anno e bonus per comprare un nuovo TV.

E’ quello che abbiamo fatto noi per cambiare la TV ad uno stretto parente rispolverando un vecchio Acer da 26” (si, Acer faceva pure i TV) distrutto dal lancio di un controller di un Nintendo Wii durante una sessione di gioco fin troppo coinvolgente.

Scegliamo il nostro TV da un sito online della grande distribuzione e ordiniamo il TV scontato con consegna in negozio avendo cura di preparare tutti (o quasi, vedremo poi) i documenti necessari. Essendo un acquisto su commissione per lo stretto parente ci cauteliamo di:

compilare e fare firmare il modulo con autocertificazione di consegna del vecchio TV o autonomo smaltimento al centro RAEE e la dichiarazione di avvenuto pagamento del canone. con l’inserimento del codice fiscale. (Il modulo lo trovate qui)

fare una fotocopia fronte-retro del documento dello stretto parente che ha compilato il modulo.

Gli adempimenti da effettuare ad un prima lettura sembravano quelli ma una volta arrivati nel negozio della grande catena di elettronica ci fanno notare che manca la delega di chi ha compilato il modulo della autocertificazione a chi effettua l’acquisto.

Già perchè sul sito online del grande retail non c’era scritto nulla, nessuno avviso e non c’era alcun modulo relativo da scaricare. Non resta che tornare dal parente stretto e farsi firmare il documento di delega… tutto qua? No perché non bastano i due documenti. Il fondo alla prima diichiarazione c’è scritto che bisogna allegare “copia di un documento di identità e del codice fiscale” e questo va preso alla lettera: non basta indicarlo nel modulo ma serva una copia fronte e retro del tesserino sanitario del parente stretto e ovviamente dovete avere copia del vostro documento di identità come delegato.

Quindi per riassumere:

se rottamate direttamente il TV al momento dell’acquisto del nuovo

compilate il modulo per il bonus tv in ogni sua parte

viaggiate sempre oltre che ovviamemente con un documento di identità anche con il vostro tesserino sanitario se fare un acquisto diretto e sperate nella gentilezza dei commessi del retail che rottamano il vostro TV nel farne una copia

se fate l’acquisto per un amico o parente non presente al momento oltre ai passaggi precedenti:

assicuratevi di avere una fotocopia fronte e retro del suo documento di identità e del suo tesserino sanitario

assicuratevi di portare in negozio la sua delega a vostro favore per l’acquisto: noi vi forniamo qui sotto un modello simile a quello richiesto dal retail ma telefonate in negozio per capire se quel determinato punto vendita ha un modulo dedicato. E’ in formato jpg. ad alta risoluzione.

Rottamatore avvisato = rottamatore salvato da lunghe file, code e viaggi alla ricerca di documenti!