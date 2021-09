I migliori libri per imparare la filosofia

Viviamo forze la migliore delle epoche, quella certamente in cui abbiamo fatto i maggiori progressi (e siamo immeritatamente anche nella metà “giusta” cioè più fortunata del mondo) però soffriamo. La vita è complessa, dolorosa, aspra, avara di soddisfazioni, a tratti piena di dolore. E mancano i riferimenti, la direzione, una luce in fondo al tunnel che ci indichi la via, la direzione verso la quale procedere.

C’è una soluzione: l’amore per la sapienza, la filosofia cioè. La parola di origine greca è composta da φιλεῖν, “amare”, e σοφία, “sapienza” e nella storia di questa disciplina del pensiero che un tempo aveva il ruolo più importante nello studio del mondo e che oggi è relegata ben dietro la scienza e poi le altre discipline umanistiche, si trovano molte risposte.

Attenzione: non nella vita di questo o quel filosofo contemporaneo o presunto tale, di questo o quell’imbonitore di folle, che cerca sovente di vendere qualcosa o di manipolare più che può. No, la filosofia è lo studio della sua storia, dei suoi filosofi e del loro pensiero, della sua evoluzione. L’uso del sapere a vantaggio dell’uomo, come lo definiva Platone, non è una ricetta che si venda in un tweet o con un meme su Instagram. Richiede disciplina e pratica. Questi libri che seguono ve la daranno, se avrete la pazienza e la costanza di volerli leggere.

Breve storia della filosofia

Cominciamo facile, perché la filosofia non deve essere necessariamente qualcosa di impossibile da capire. Nei quaranta brevi capitoli scritti da Nigel Warburton c’è moltissimo se non tutto: le vicende dei grandi filosofi, la loro storia, il loro pensiero, le temperie dei tempi in cui hanno vissuto e la dimensione universale del loro pensiero, che è una occasione per farci pensare. Non ci sono molte introduzioni “serie” migliori alla filosofia. Per chi teme di non avere abbastanza tempo.

FILOSOFIA PER TUTTI: Lezioni pratiche dai filosofi più importanti della storia per vincere le tue sfide quotidiane, superare qualsiasi ostacolo e raggiungere la felicità

Vincenzo Colombo scrive un libro all’apparenza facile e furbo, che cerca di vendere qualcosa: sicurezza, fiducia, tranquillità, consolazione. Invece, forse all’insaputa dell’autore, qualcosa di più percola dentro questo manualetto veloce che lo rende degno di essere letto. Se però cercate qualcosa di eccezionale, passate al libro dopo, è meglio.

Storia della filosofia greca, medioevale, moderna

Conoscere la filosofia vuol dire conoscere la sua storia e i pensatori che l’hanno edificata, un mattoncino alla volta. Ma in Italia vuol dire anche (per fortuna) incontrare questo geniale ex ingegnere napoletano di Ibm che si è tramutato in filosofo e storico della filosofia. Luciano De Crescenzo è stato un personaggio storico della televisione italiana, ha partecipato alla vita culturale del nostro Paese per decenni ma è avvenuto tutto troppo presto. Se De Crescenzo avesse operato oggi, nell’epoca dei social, sarebbe la superstar che merita di essere. Altro che Fabio Volo.

I Simpson e la filosofia. Come capire il mondo grazie a Homer, Nietzsche e soci

La risposta americana a Luciano De Crescenzo sono libri come questo e quello che segue: usare personaggi “smart” del mondo dello spettacolo per cercare di far passare concetti più complessi. E certamente i Simpson meritano molto, in questo settore come in quello della comicità pura. Però diciamocelo: per quanto rigorosa l’introduzione ad Aristotele, Kant, Heidegger e tutti gli altri filosofi degli ultimi secoli viene un po’ ridotta quando è fatta in questo modo. Però diverte.

Filosofia. Antologia illustrata

Se dobbiamo trovare un modo per “far vedere” la filosofia, questo libro di Ubaldo Nicola, che si apre con una copertina in cui viene rappresentata la Scuola di Atene, è decisamente una lettura consigliata. Non offre un quadro completo di tutti i particolari ma presenta tuttavia in modo molto comprensibile i principali problemi che i grandi filosofi dell’umanità hanno affrontato e ne mostra le soluzioni, che nel corso dei secoli sono cambiate in maniera molto netta e complessa al tempo stesso.

Ricerche filosofiche

La filosofia è uno dei pochi settori del sapere umano in cui la manualistica non è strettamente necessaria per farsi un’idea anche approfondita dei temi e delle proposte. Si possono interrogare anche direttamente gli autori, e se lo si vuole fare come non leggere il più moderno dei filosofi, cioè Ludwig Wittgenstein? Il libro, scritto nel 1945, è una pietra miliare del pensiero occidentale e godibilissimo. “I pensieri che qui pubblico costituiscono il precipitato di ricerche filosofiche che mi hanno tenuto occupato negli ultimi sedici anni. Essi riguardano molti oggetti: il concetto di significato, di comprendere, di proposizione, di logica, i fondamenti della matematica, gli stati di coscienza, e altre cose ancora. Ho messo giù tutti questi pensieri sotto forma di osservazioni, di brevi paragrafi”.

Esercizi spirituali e filosofia antica

La filosofia per gli antichi erano una cosa molto diversa da come la concepiamo noi oggi. È frutto di un lavoro di meditazione, di avvicinamento ai lati più reconditi del nostro spirito: immaginazione, sensibilità, volontà. La filosofia era un esercizio attivo che metteva in discussione la persona e la sua stessa esistenza. Pierre Hadot traccia qui un percorso che è unico nella storia della filosofia: dal dialogo socratico e platonico a Epicuro, da Seneca a Epitteto fino all’età contemporanea, il libro esplora la centralità, il declino e l’intermittente ripresa di una dimensione riflessiva della storia del pensiero.

Storia della filosofia occidentale e dei suoi rapporti con le vicende politiche e sociali dall’antichità a oggi

Bertrand Russell ha un ruolo centrale nella storia del pensiero contemporaneo. E la chiarezza espositiva di questa sua Storia della filosofia occidentale è un modello di pensiero e al tempo stesso una dichiarazione di metodo e di superiorità della razionalità costruita dall’Antica Grecia ai giorni nostri in un lungo lavorio che ha accompagnato generazioni di pensatori. Una storia della filosofia unica anche per la mancanza di termini specializzati o paroloni difficili, che rende l’opera abbordabile e comprensibile per tutti. È il libro dei libri.

Il primo libro di filosofia

Parlando di libri di divulgazione, torniamo all’autore con cui abbiamo aperto: Nigel Warburton è uno dei grandi divulgatori e in questo breve libro, composto da sette capitolo più una introduzione, dà conto di un gran numero di problemi filosofici, di proposte di soluzioni e di discussioni, mostrando la complessità del pensiero filosofico in maniera semplice e sintetica.

Il postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte

C’è una autrice che probabilmente non conoscete, una italiana che da decenni non vive più da noi ma insegna e fa ricerca in università estere. È una delle più importanti filosofe del nostro tempo e i suoi lavori hanno avuto un ruolo fondamentale nel cambiare la percezione che abbiamo della nostra epoca, ampliando l’orizzonte e spostando più avanti il confine dell’ignoto inteso come il non pensabile e non pensato. Lei è Rosi Braidotti e questo è il primo volume della sua opera più importante. E non tratta di temi astratti e lontani, o legati a domande “antiche”. No, cioè “anche”. Parla infatti della nostra seconda vita negli universi digitali, del cibo geneticamente modificato, delle protesi di nuova generazione, delle tecnologie riproduttive. Sono gli aspetti ormai familiari di una condizione postumana. Tutto questo ha cancellato le frontiere tra ciò che è umano e ciò che non lo è, rivelando le fondamenta non naturalistiche dell’umanità contemporanea. Braidotti ci sta spiegando chi siamo veramente e dove stiamo andando.

