iOS 26 fa un passo verso l’iPhone senza porte

Un iPhone che non si accende più. Nessun computer a portata di mano uguale nessun modo per avviarlo. Ma con iOS 26 le cose dovrebbero cambiare: Apple sta sperimentano nella beta una nuova funzione che promette di risolvere situazioni tagliando un altro dei cordoni ombelicali del telefono con il Computer, spingendo verso un traguardo cullato da anni.

La novità si chiama “Recovery Assistant” ed è disponibile nelle seconde versioni beta di iOS 26 e iPadOS 26 inviate agli sviluppatori dopo la WWDC 25 ed è descritta da Apple come “un nuovo modo per ripristinare il vostro dispositivo se non si avvia normalmente”.

L’assistente al ripristino è un passo avanti per gli utenti iPhone che riduce la necessità di disporre di un Mac o PC per ripristinare il dispositivo in caso di problemi. Non sempre si ha la possibilità di avere un computer sottomano ed è ovviamente utilissimo avere la possibilità di inizializzare l’iPhone e l’iPad senza passare per forza da iTunes su Windows o dal Finder di macOS con il dispositivo bloccato in Modalità di Recupero.

Le note di Apple aggiungono anche che il Recovery Assistant “può individuare problemi e tentare di risolverli”, il che suona come avvio di emergenza di macOS.

Proprio come i Mac da anni possono avviarsi in modalità di emergenza per tentare un ripristino automatico del sistema, Recovery Assistant analizza il problema, provando a risolverlo.

Di questa possibilità di vociferava da anni e nella beta di iOS 13.4 era stato individuato un riferimento alla voce “OS Recovery”; nel 2021 si era parlato dell’arrivo di un meccanismo di ripristino denominato “Internet Recovery”, in vista di un iPhone totalmente senza porte. Apple pare anche abbia esplorato questa possibilità per il futuro modello “iPhone 17 Air” poi riunnciando alla idea.

In questo contesto, la nuova funzione Recovery Assistant di iOS 26 e uno dei passi indispensabili, uno strumento pensato per rendere superfluo anche l’ultimo collegamento fisico rimasto, quello necessario in caso di ripristino.

Nel momento in in cui scriviamo iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe sono disponibili come beta per i soli sviluppatori. Le beta pubblica saranno disponibili il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito.

Tutte le novità svelate da Apple alla WWDC 2025 sono riassunte in questo articolo di macitynet.