Archiviazione sicura per password, note e contatti con Data Guardian in sconto a 2 $

Se volete tenere al sicuro tutti i vostri dati e al contempo potervi accedere facilmente e da qualsiasi dispositivo, allora potreste dare una possibilità a Data Guardian, un software per Mac, iPhone e iPad davvero completo e che al momento trovate in offerta speciale su BundleHunt.

Non solo password, ma gestisce con efficacia anche numeri di carte di credito, elenchi di contatti, diari personali, liste della spesa e molto altro ancora, il tutto all’interno di un’interfaccia organizzata e particolarmente semplice da usare.

Ad esempio le informazioni possono essere memorizzate e filtrate poi per data, numero di telefono, e-mail, link e via dicendo. A tutto ciò si aggiungono azioni integrate che consentono, ad esempio, di avviare chiamate telefoniche, aprire link nel browser preferito o scrivere e-mail direttamente dall’app.

È anche possibile creare modelli personalizzati da usare poi per memorizzare rapidamente nuove informazioni basandosi su strutture predefinite, mentre tramite le Smart Collections si possono classificare automaticamente i dati in base a criteri stabiliti.

Punto forte come dicevamo all’inizio è la sicurezza: tutti i dati vengono protetti tramite crittografia Blowfish a 448-bit, il che dovrebbe garantire una protezione efficace contro accessi non autorizzati. A tal proposito è incluso anche il supporto alla generazione 2FA/OTP, utile per accedere a servizi online in modo sicuro.

Poi è anche compatibile con l’app Password del Mac, perciò si possono esportare direttamente i dati per averli poi sempre disponibili anche all’interno dell’ecosistema Apple.

Infine ci sono anche la funzione Password Generator tramite cui creare nuove credenziali complesse in pochi istanti e le funzioni di importazione e esportazione da e verso formati comuni come CSV, testo semplice, HTML e vCards.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS 10.14 o successivi.

La licenza può essere attivata ogni anno su cinque dispositivi.

La promozione

Potete acquistare questa applicazione in offerta speciale a 2 $ invece che 27,95 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: