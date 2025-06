In macOS Tahoe 26 la barra dei menù trasparente oppure no

Nella seconda beta di macOS Tahoe, Apple ha reintrodotto un’opzione grafica che consente di ripristinare lo sfondo semi-trasparente nella barra dei menu, eliminato senza alternative nella prima versione preliminare del sistema operativo.

L’opzione “Show menu bar in background” (non è ancora tradotta in italiano nel momento in cui scriviamo) per default è disattivata; attivando l’opzione è possibile ripristinare un effetto che si estende per tutta la larghezza della barra dei menu.

L’opzione inon modifica la posizione degli elementi o l’aspetto dei testi nella barra, ma è utile per migliorare la leggibilità quando lo sfondo della Scrivania interferisce con la visibilità del menu.

Nel momento in cui scriviamo la beta di macOS Tahoe 26 è disponibile per i soli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile a luglio tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. La versione finale per tutti sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito. A questo indirizzo trovate l’elenco dei Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema operativo.

