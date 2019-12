iPhone 11 Pro non teme valanghe di sabbia e polvere nel nuovo spot di Apple

L’ultimo spot di Apple della serie “Shot on iPhone” intitolato The Saudi desert riders mostra le capacità fotografiche e di registrazione video del terminale top di gamma di Cupertino, ma soprattutto dimostra in modo spettacolare la resistenza alla polvere di iPhone 11 Pro.

Lo spot è stato girato nel deserto saudita di Al Kharrarah e mostra un gruppo di piloti arabi che corrono tra le dune di sabbia sfruttando all-terrain vehicle, mezzi costruiti per procedere su terreni particolarmente difficili o accidentati, e moto da cross.

Il video è girato in 4K sfruttando il sistema a tripla fotocamera di iPhone 11 Pro e il suo sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine di qualità cinematografica. In alcune scene iPhone 11 Pro è attaccato allo specchietto retrovisore del veicolo, e mostra di non battere ciglio alle sollecitazioni e, soprattutto, alle nuvole di sabbia e polvere sollevate dai mezzi.

Apple indica nelle specifiche dei nuovi iPhone la Resistenza a schizzi, gocce e polvere con un rating di grado IP68 (profondità massima di 4 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529. Apple spiega che la resistenza agli schizzi, alle gocce e alla polvere NON è una caratteristica permanente e potrebbe diminuire con la normale usura.

Pochi giorni addietro Apple ha diffuso un altro spot nel quale iPhone 11 Pro è sfruttato per videoregistrare un’epica battaglia a colpi di palle di neve. “Snowbrawl” è stato girato da David Leitch, stuntman, attore, regista e produttore cinematografico noto per “John Wick”, “Atomic Blond”, “Deadpool 2” , “Fast and Furious: Hobbs and Shaw” e altri noti film d’azione di Hollywood.

Gli iPhone 11 Pro e Pro Max sono proposti a prezzi leggermente scontati e in pronta consegna da questa pagina di Amazon.

Per sapere di più sulla resistenza alla polvere di iPhone 11 Pro e tutte le altre caratteristiche e specifiche del terminale top di gamma di Apple rimandiamo a questo approfondimento. Tutto quello che c’è da sapere sulla gamma iPhone 11 è in questo articolo di macitynet. Invece per tutto quello che sappiamo finora sui prossimo iPhone 5G del 2020 rimandiamo a questa pagina.