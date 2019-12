Apple spiega come installare e sostituire componenti in Mac Pro 2019

Con nuovo computer professionale di Cupertino arriva finalmente la macchina modulare ed espandibile che tanti utenti Apple desideravano da anni: lo dimostra la facilità con la quale è possibile installare e sostituire componenti in Mac Pro 2019. Una sezione di supporto sul sito Apple, spiega come rimuovere e installare varie componenti, inclusa memoria RAM, schede PCIe, schede di I/O Apple, alimentatore, SSD e ruote.

In tutti i casi Apple consiglia di spegnere il Mac Pro; se il computer è caldo al tatto, attendere circa 5-10 minuti affinché si raffreddi; si consiglia di toccare la scocca di metallo all’esterno del Mac Pro per scaricare leventuale elettricità statica accumulata e scollegare tutti i cavi e il cavo di alimentazione dal Mac Pro. A questo punto è possibile accedere all’interno sollevando il fermo superiore, quindi ruotarlo a sinistra per sbloccare la scocca e sollevarla verticalmente.

Dopo avere installato RAM o altre componenti, basta abbassare la scocca per applicarla al Mac Pro. Una volta che la scocca è completamente in sede, bisogna ruotare il fermo superiore verso destra e poi spingerlo verso il basso per bloccarlo. Tra le componenti che è possibile sostituire, anche l’alimentatore da 1,4 kilowatt collocato nella parte inferiore.

È possibile installare e sostituire componenti in Mac Pro 2019, tra cui varie schede PCIe, come le schede Fibre Channel, schede di rete in fibra e schede video e audio professionali. Il bus PCIe su Mac Pro fornisce fino a 300W di alimentazione ausiliaria. Se la scheda PCIe necessita di alimentazione aggiuntiva, ad esempio per una GPU, è possibile usare un cavo di alimentazione ausiliario venduto da Belkin.

Su Mac Pro possono essere installate le stesse GPU supportate dai processori grafici esterni (eGPU). Apple spiega che se usate Boot Camp e desiderate installare una scheda NVIDIA da usare per Windows, è meglio non alloggiare la scheda nello slot 2. Il nuovo Mac Pro si acquista su Apple Store online a partire da 6.599 euro, il nuovo Apple Pro Display XDR si acquista a partire da questa pagina di Apple Storeonline a partire da 5.599 euro.

Per ulteriori dettagli e specifiche tecniche sul nuovo Mac Pro 2019 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Trovate tutte le notizie sui nuovi Mac Pro in questa sezione del nostro sito.