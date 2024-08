Apple riorganizza App Store, due team per i negozi virtuali di app

Pubblicità

Matt Fischer, vice presidente responsabile App Store, lascia l’azienda nell’ambito di una riorganizzazione dell’intera divisione, mossa che avviene in un momento nel quale l’App Store è sotto controllo da parte di varie autorità in tutto il mondo per preoccupazioni legate al potere che l’azienda detiene in ambito software.

Lo riferisce Bloomberg spiegando che Matt Fischer, responsabile App Store dal 2010, lascerà l’azienda a ottobre. Il gruppo App Store sarà diviso i due squadre: una si occuperà della supervisione dell’App Store, e l’altro sarà responsabile della distribuzione su marketplace alternativi.

La decisione arriva da Phil Schiller (Apple Fellow che fa parte del team dirigenziale), responsabile ultimo di App Store, ed è una mossa che, come accennato, deriva dal fiato sul collo di Apple da parte di varie autorità di regolamentazione che obbligano sempre più l’azienda a offrire store di app e sistemi di pagamenti alternativi su iPad, iPhone e altri dispositivi della Mela.

“Dopo 21 anni in Apple, ho preso la decisione di andare via dalla nostra incredibile azienda”, ha scritto Fischer in una mail inviata al team che guida a Cupertino. “È qualcosa che avevo in mente da tempo, e giacché stiamo anche riorganizzando la squadra per affrontare meglio nuove sfide e opportunità, è il momento giusto per passare il testimone a due brillanti leader del mio team”.

Carson Oliver, consigliere generale di lunga data, si occuperà del gruppo App Store; Ann Thai, direttrice responsabile di funzionalità dell’App Store quali ricerca e individuazione, sarà alla guida di un nuovo team responsabile della distribuzione alternativa. Tutte e due questi manager faranno riferimento a Schiller.

A gennaio di quest’anno Apple ha annunciato cambiamenti per iOS, Safari e l’App Store nell’Unione Europea, con nuove opzioni per la distribuzione delle app e l’elaborazione dei pagamenti fine di conformarsi al Digital Markets Act (DMA).

Sono state introdotte nuove opzioni che consentono di distribuire app iOS da app marketplace alternative, nuovi framework e API per gli sviluppatori per la creazione di marketplace alternativi, per consentire a chi sviluppa marketplace di installare le app e gestire gli aggiornamenti per conto di altri developer dalla propria app marketplace dedicata, e predisposte misure per mitigare i rischi nel rispetto dei vincoli imposti dal DMA.