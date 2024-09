Ridstar H20 PRO, bici pieghevole elettrica in sconto con borse omaggio

Pubblicità

Non tutte le bici elettriche sono uguali o se non altro la Ridstar H20 PRO attualmente in promozione si fa notare per più di un motivo.

Pensata infatti per offrire potenza e versatilità, usa due motori da 1.000 Watt ciascuno che permettono di affrontare con facilità anche salite con una pendenza massima del 45% e supporta un carico massimo di 150 kg, garantendo stabilità e resistenza anche sotto sforzo.

Gli pneumatici da 20 pollici con battistrada da 4 pollici offrono una trazione eccellente su qualsiasi tipo di superficie, che si tratti di sabbia, fango, breccia o neve. La batteria fornisce un’autonomia compresa tra 70 e 90 km con una singola carica e richiede dalle 5 alle 8 ore per una ricarica completa, assicurando lunghe sessioni di guida prima di dover tornare alla base.

Il telaio pieghevole in lega di alluminio 6061 rende questa bici facile da trasportare e riporre, con dimensioni compatte di circa 102 x 80 x 52 cm una volta chiusa.

Il sistema di freni a disco idraulici presente all’anteriore e al posteriore promette un controllo preciso della frenata, essenziale per la sicurezza su terreni accidentati o a velocità sostenuta. Inoltre, l’ammortizzatore su entrambe le ruote riduce le vibrazioni e gli impatti, migliorando il comfort durante la guida.

Il cambio Shimano a 7 velocità consente di adattare facilmente lo sforzo alle diverse condizioni del percorso, mentre lo schermo LCD sul manubrio fornisce tutte le informazioni essenziali, come la velocità, l’autonomia residua e la modalità di assistenza selezionata.

I fari LED anteriori e posteriori offrono inoltre una buona visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione, aumentando la sicurezza su strada.

Questa bici pieghevole, che raggiunge una velocità massima di 25 km/h, è dotata di portapacchi posteriore e parafanghi su entrambe le ruote.

Con la promozione sono incluse due borse laterali, un comodo extra per chi desidera trasportare oggetti personali o intende usarla fare la spesa.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 1599 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

