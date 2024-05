Caricabatterie Anker 67W, perfetto per tutto, spina pieghevole in sconto a 41€

Definire un caricabatterie “il migliore per tutti” è sempre un azzardo; visto quante sono differenti le esigenze di chi ci legge, quel che è meglio per qualcuno potrebbe non esserlo per altri. Ma se definissimo l’Anker Prime 67W (oggi in sconto a 41€) “il migliore per tanti”, siamo sicuri che ci andremmo vicini.

Il perché di questa definizione parte dalla potenza massima. Con 67W di uscita è perfetto per la maggior parte dei dispositivi Apple, dagli Airpods per finire ai MacBook Air. Tutti potranno ricaricarsi al massimo della loro velocità possibile. I MacBook Air, in particolare, avranno un beneficio enorme rispetto a quello incluso nella confezione, ricaricandosi al doppio della velocità.

Oltre a questo L’Anker Prime 67W ha anche un altro vantaggio importante: il numero di porte. Ce ne sono tre, due USB-C e una USB-A.

In pratica potete ricaricare a circa 22W ciascuno, tre differenti dispositivi. Ricordiamo che 22W è anche la massima potenza cui si ricarica un iPhone.

Usando le sole due porte USB-C potrete caricare un MacBook Air come se steste usando il caricabatterie che avete trovato nella confezione e un iPad (o un iPhone) alla massima potenza possibile.

Il caricabatterie Anker è protetto da sovracorrenti e corto circuiti e scalda anche molto poco. È anche molto piccolo ed è dotato, cosa inusuale da vedere in prodotti come questi, anche di una spina pieghevole. Quindi diventa anche più sottile di altri concorrenti.

Il caricabatterie Anker Prime 67W costerebbe 60€. Oggi lo comprate a 41€, il prezzo più basso di sempre.