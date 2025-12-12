Facebook Twitter Youtube

Scienza e matematica in Chat GPT-5.2, OpenAI risponde a Google

Dopo solo un mese di distanza dalla presentazione di GPT-5.1, OpenAI – sotto pressione al punto da avere attivato in azienda una modalità “codice rosso” per migliorare ChatGPT e difendere la leadership nel mercato dell’IA generativa – ha presentato GPT-5.2, modello di nuova generazione che sarà sfruttato dal chatbot.

OpenAI afferma che si tratta del modello più abile di sempre a supporto delle conoscenza professionali. “Una delle nostre speranze per l’AI forte è che accelererà la ricerca scientifica a beneficio di tutti, aiutando i ricercatori a esplorare nuove idee, testarle più velocemente, trasformando le scoperte in azioni d’impatto”, si legge nel comunicato diffuso dall’azienda-laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale.

Nei mesi passati OpenAI riferisce di aver lavorato a stretto contatto con scienziati in ambiti quali matematica, fisica, biologia e informatica, per comprende dove l’AI può essere d’aiuto e dove è ancora carente. Con GPT 5.2 dovrebbe essere possibile notare miglioramenti specifici in questi campi, tenere conto di logica in più fasi e prevenire errori sottili che potevano aggravare analisi reali, dalla simulazione, alla statistica, e dalle previsioni alla modellazione.

GPT-5.2 è presentato come in grado di aiutare le persone a fare le cose più velocemente. È migliore nella creazione di fogli elettronici, presentazioni, nella scrittura del codice, percezione delle immagini, nel comprendere contesti a lungo termine, nella possibilità di sfruttare strumenti e completare passaggi in più fasi, un insieme di migliorie indicate come ideali per il mondo reale e gli ambiti professionali.

Tre declinazioni

GPT-5.2 sarà disponibile in tre declinazioni — Instant, Thinking e Pro — in grado di coprire un arco più ampio di casi d’uso.

“Instant” è indicato come in grado di fornire risposte rapide e leggere, utili per ricerche, traduzioni e operazioni di scrittura quotidiana; “Thinking” è una modalità indicata come adatta per attività complesse come la lettura di documenti lunghi, analisi matematiche, coding strutturato e pianificazioni articolate; la modalità “Pro”, infine, dovrebbe essere la versione con il livello più alto di accuratezza e affidabilità, pensata per flussi di lavoro critici e applicazioni di produzione.

Secondo i test di OpenAI, GPT-5.2 Thinking è stato in grado di superare o eguagliare esperti umani nel 70,9% per cento dei casi, con risultati curati e generati in meno tempo, evidenziando la possibilità di sfruttare l’AI per varie mansioni tecniche.

Nei benchmark complessi, GPT-5.2 evidenzia risultati migliori rispetto al modello precedente, riuscendo ad esempio con il coding a identificare bug, proporre patch e affrontare repository.

Nessuna novità per quanto riguarda invece la generazione delle immagini ma è probabile che dopo il successo del modello “Nano Banana” di Google, OpenAI abbia in programma un successivo aggiornamento.

GPT-5.2 Instant, Thinking e Pro sono in fase di rollout per gli utenti a pagamento di ChatGPT. Le API sono disponibili per tutti gli sviluppatori.

Sam Altman, CEO di OpenAI in un’intervista a CNBC, parlano della pressione per lancio del modello Gemini 3 da parte di Google ha detto: “Ha avuto un impatto minore sulle nostre metriche rispetto a quanto temuto inizialmente”, aggiungendo ancora di aspettarsi che OpenAI esca dallo stato di codice rosso entro gennaio. “Credo che quando emerge una minaccia competitiva sia giusto concentrarsi, affrontarla rapidamente e andare avanti”.

